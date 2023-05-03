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Вночі РФ атакувала дронами п'ять областей України: що відомо про "прильоти" і руйнування

Анна Ярославська
3 травня 2023, 11:06 оновлено 3 травня, 11:15
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Атака почалася близько опівночі. Сили ППО України знищили 21 дрон ворога, але, на жаль, деякі ворожі безпілотники досягли мети.
Наслідки атаки дронів 3 травня
Наслідки атаки дронів 3 травня в Запорізькій області / Фото: t.me/zoda_gov_u, Twitter

У ніч на 3 травня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, лунали вибухи. Російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131 п'ять областей України - Київську, Дніпропетровську, Миколаївську, Кіровоградську та Запорізьку. Цілями були цивільні та промислові об'єкти інфраструктури.

Атака почалася близько опівночі. Сили ППО України знищили 21 дрон ворога, але, на жаль, деякі ворожі безпілотники досягли цілі.

Вибухи в Київській області

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога. Ця була вже третя атака за останні шість днів. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі.

відео дня

Обійшлося без жертв і руйнувань.

Вибухи в Дніпропетровській області

Голова Дніплопетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що минулої ночі захисники неба з повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною сім дронів.

"Але один Shahed-136 все ж таки досяг цілі. У Дніпрі пошкоджено адмінбудівлю. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Жителі міста не постраждали. На місці ще працюють рятувальники. Наслідки атаки уточнюються", - повідомив він у Telegram.

Вибухи в Миколаївській області

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що росіяни атакували область двома дронами, один з них влучив у приватний будинок. На місці атаки виникла пожежа.

"Вночі, 3 травня, о 03:50 внаслідок БпЛА типу Shahed-131/136 виникла пожежа приватного домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади. Загоряння було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - повідомив Кім.

Атака на Кіровоградську область

У Кіровоградській області три шахеди "Герань-2" атакували нафтобазу в обласному центрі. Внаслідок атаки виникла пожежа.

"Близько третьої ранку, одразу 3 шахеди "Герань-2", атакували нафтобазу в обласному центрі. Обійшлося без жертв. Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється", — повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

Вибухи в Запоріжжі

У Запоріжжі під ударом російських окупантів опинилися цивільні об'єкти. На жаль, є постраждалі.

Один будинок зруйнований повністю, два мають сильні пошкодження, ще близько у 40 вибиті вікна та пошкоджені покрівлі.

"Вночі ворог завдав два удари по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі. Фахівці невідкладно приступили до ліквідації наслідків і надають всю необхідну допомогу постраждалим", — повідомили в обласній військовій адміністрації Запорізької області та опублікували наслідки прильотів.

Наслідки атаки дронів
Наслідки атаки дронів у Запорізькій області / Фото : t.me/zoda_gov_u

Скільки дронів збили сили ППО України

У Повітряних силах України повідомили, що в ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе іранського виробництва з північного напрямку (Брянська область) і з півдня – східне узбережжя Азовського моря.

Всього окупанти застосували 26 ударних дронів "Shahed-136/131".

Силами і засобами Повітряних Сил був знищений 21 ударний БпЛА ворога.

Застосовано зенітні ракетні озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь".

За ніч сили ППО знищили 21 дрон ворога
За ніч сили ППО знищили 21 дрон ворога / Фото t.me/kpszsu

Повітряні атаки окупантів на Україну

Вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетний удар російських окупантів. Українців закликали не ігнорувати загрозу і пройти в укриття або дотримуватися правил "двох стін". Працювали сили ППО. Після шостої години ранку в Україні почалися відбої тривоги.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук заявляв, що зафіксовано політ цілей у напрямку: Дніпропетровської, Кіровоградської, Донецької, Київської, Сумської, Полтавської, Запорізької та Черкаської областей.

Рано вранці 28 квітня в Києві пролунала серія вибухів. Раніше по всій Україні була оголошена повітряна тривога. У столиці працювали сили ППО. Як повідомили в КМВА, в Києві збили 11 російських ракет і два безпілотники.

Вночі 21 квітня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Країна-агресор РФ атакувала нашу країну дронами-камікадзе. Повідомлялося про серію вибухів у Харкові, в Київській області працювали сили ППО, а в Полтавській області зафіксовано "приліт" в об'єкт цивільної інфраструктури.

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