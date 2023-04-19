У ЗСУ сказали, чому затихли масовані ракетні удари: "РФ перейшла на бюджетний варіант для атак"

Російські окупанти уже використали на удари по Україні фактично весь стратегічний запас ракет, тому були змушені перейти на спосіб атак, дешевший для них.

https://glavred.net/ukraine/v-vsu-skazali-pochemu-zatihli-massirovannye-raketnye-udary-rf-pereshla-na-byudzhetnyy-variant-dlya-atak-10464409.html Посилання скопійоване

У ЗСУ сказали, чому припинилися масовані ракетні удари/ Міноборони РФ, скрін

Країна-агресорка Росія фактично поставила на паузу масовані ракетні удари по території України, а стратегічну авіацію розосередила по різних аеродромах.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зазначив, що російські загарбники розосередили свої літаки з аеродрому в Енгельсі після того, як там відбулися вибухи.

Ігнат наголосив, що країна-окупант РФ використала на удари по Україні практично весь свій запас ракет.

відео дня

"Зрозуміло, що ракети, які вони викинули по нашій інфраструктурі – це весь стратегічний потенціал, весь фактично запас. Нагадаю, приблизно 750 крилатих ракети було знищено, плюс рахуємо ті, що влучили. Тобто маємо понад 850 ракет, які противник застосував по нашій інфраструктурі", – розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

Тому, за його словами, російська окупаційна армія зараз перейшла на "більш бюджетний варіант для атак" – вони б’ють по українських територіях керованими авіабомбами.

Також Ігнат додав, що російські окупанти через недостатню кількість озброєння та боєприпасів змушені діставати застарілі запаси.

Загроза ракетних ударів РФ по Україні

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що метою ракетних атак Росії навесні і влітку стане транспортна інфраструктура. Він зазначив, що Росія зараз зосереджується на ударах у прифронтовій зоні.

Також Жданов зазначав: російські окупанти зрозуміли, що за допомогою ракетних ударів не в змозі "погасити" енергетичну систему України. Він наголосив, що, згідно з даними відкритих джерел, у РФ залишилося не більше 450 ракет всіх типів, тому Росія може змінити характер ударів по Україні.

У той же час полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначав, що російські окупаційні війська до осені цього року можуть накопичити до 2,5 тисяч ракет. Тому восени можуть знову розпочатися масовані ворожі атаки. Полковник запасу підкреслив, що росіяни можуть зараз взагалі перестати бити ракетами по Україні, а просто збирати їх на осінь.

Вас також може зацікавити: