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Гуменюк попередила про можливу підготовку "значущої" ракетної атаки під час сакральної дати

Аліна Дембіцька
20 квітня 2023, 20:55 оновлено 20 квітня, 21:35
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Гуменюк підкреслила, що підступність РФ досить потужна, тому вона може, враховуючи наші очікування 9 травня, використати цей елемент атаки раніше.
Гуменюк, ракетный удар
Гуменюк заявила, що росіяни можуть здійснити ракетну атаку ближче до 9 травня / Міноборони РФ, скріншот

Ближче до 9 травня країна-агресорка Росія може здійснити масований ракетний удар по Україні. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Така довга пауза, яка витримується ворогом від крайнього масованого ракетного удару, може свідчити про підготовку до якогось значущого, за його мірками, повторення масованої ракетної атаки", - сказала Гуменюк в ефірі Еспресо.

За її словами, навряд чи у російських загарбників вистачить сил, засобів та часу на підготовку кількох таких ударів, але на один, найімовірніше, назбирають.

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"Цілком ймовірно, що такий удар ворог може присвятити якраз своїм сакральним датам, як він любить це робити з певним символізмом, тобто в районі 9 травня", - зауважила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня.

Водночас вона підкреслила, що підступність агресора досить потужна, тому він може, враховуючи наші очікування 9 травня, використати цей елемент атаки раніше.

"Відповідно, не варто міцно прив'язуватися до якоїсь дати. Треба усвідомлювати, що у морі є російські ракетоносії, що споряджені та готові до використання, тому ракетний удар може бути у будь-який час, у тому числі й з залученням авіації та "шахедів", - зауважила Гуменюк.

Також вона додала, що масований удар ворога може бути й комбінованим з використанням хвильової технології, як він це робив раніше.

Ракетний терор росіян

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що від початку весни російські окупаційні війська переглянули тактику обстрілів українських міст. Тепер загарбники зосередилися на ракетних атаках тих територій, до яких можуть дістатися.

"Всі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випустив їх по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує", - сказав Ігнат.

Також керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що в акваторії Чорного моря продовжують маневрувати ракетоносії країни-агресорки Росії, що створює високу загрозу ракетних ударів по території України. Російські загарбники можуть застосовувати тактику точкових ракетних ударів.

Як зазначив полковник запасу ЗСУ Роман Світан, російські окупаційні війська до осені цього року можуть накопичити до 2,5 тисяч ракет. За його словами, росіяни можуть зараз взагалі перестати працювати ракетами по Україні, а просто збирати їх на осінь.

"Близько 300 ракет буде крилатих та ще близько двох тисяч ракет інших типів, які вони можуть виробляти: Х-39, Х-59. На осінь у нас може бути проблема, якщо ми не вирішимо питання щодо ракет", - зазначив Світан.

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