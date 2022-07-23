РФ завдала потужного ракетного удару по Кіровоградській області, є загиблі та поранені

РФ завдала ракетного удару / pixabay.com

Російські окупаційні війська випустили по Кіровоградській області 13 ракет, в результаті є загиблі і поранені.

Про це в Telegram повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Сьогоднішній ранок з ворожими прилетами. 13 ракет (8 ракет Калібр морського базування і 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3). Потрапили в інфраструктурні об'єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром Канатово і в один з об'єктів Укрзалізниці", - написав він.

За даними глави ОВВА, в результаті ударів є загиблі і поранені.

На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

Крім того, без світла в Кропивницькому залишається частина одного з мікрорайонів. Працюють аварійні бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в суботу, 23 липня, в Україні була оголошена повітряна тривога. Сирена звучала в тому числі в Київській області і в самій столиці. У ряді міст пролунали вибухи.

Як повідомив в Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, близько 4: 30 потужні вибухи в більшості випадків прогриміли в одному районі. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Ракетний удар по Вінниці

В результаті сьогоднішнього ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

Також головред писав, що у Вінниці майже відразу після ракетного удару по центру міста правоохоронці затримали можливих коригувальників окупантів. Тепер їх допитують. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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