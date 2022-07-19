Загроза нових ударів: у Генштабі попередили про небезпеку ракетних обстрілів РФ

Флот РФ готовий до запусків ракет по території України / mil.ru

На Південнобузькому напрямку обстановка істотних змін не зазнала. Російські окупанти продовжують обстріли зі ствольної і реактивної артилерії і танків уздовж всієї лінії зіткнення.

Як йдеться в опублікованому в Facebook зведенні Генерального штабу Збройних сил України, в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з підтримки дій наземних військ та блокування північно-західної частини Чорного моря.

При цьому підкреслюється, що в готовності до ракетних ударів по об'єктах на території України знаходяться три носії високоточної зброї.

Ракетний удар по Вінниці

В результаті сьогоднішнього ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

Також головред писав, що у Вінниці майже відразу після ракетного удару по центру міста правоохоронці затримали можливих коригувальників окупантів. Тепер їх допитують. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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