Ракетний тероризм: експерт назвав мету знищення РФ цивільних цілей в Україні

Крилата ракета повітряного базування Х-22 / Фейсбук Костянтина Машовця

На новому етапі війни з Україною Росія бере курс на тероризм цивільного населення — стратегію, спрямовану на те, щоб посіяти серед українців втому від війни і бажання підписання угод з РФ на будь-яких умовах.

Як пише політичний експерт аналітичного центру Democracyhouse Анатолій Октисюк в матеріалі на Главреді, це є тиском на політичне керівництво України.

"Відповідно, це примус до миру, знищення цивільних цілей під прикриттям військових об'єктів. Тому цілком ймовірно, що обстріли будуть частішими", - прогнозує він.

Експерт не виключив, що в міру надходження в Україну західного далекобійного озброєння, ці обстріли будуть частішати: "І тут будуть ризики ударів і по Києву, і по всіх інших обласних центрах, і по тилах - від цього ніхто не застрахований".

"Мотивація Росії цілком зрозуміла - це випробувано і в Сирії, і в Чечні. Терор і залякування населення, на їхню думку, має збільшити рівень втоми від війни. Тому що коли вони стріляють по "військовому об'єкту" о 9-10 годині ранку - це роблять навмисне, щоб збільшити кількість жертв", - додав Октисюк.

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Ракетний удар по Вінниці

В результаті сьогоднішнього ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

Також головред писав, що у Вінниці майже відразу після ракетного удару по центру міста правоохоронці затримали можливих коригувальників окупантів. Тепер їх допитують. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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