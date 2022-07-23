У Миколаєві, Кропивницькому, Харкові та Кривому Розі прогриміли вибухи: є загиблі та поранені

РФ завдала по Україні ракетного удару / Фото УНІАН

Рано вранці в суботу, 23 липня, в Україні була оголошена повітряна тривога. Сирена звучала зокрема і в Київській області та в самій столиці. У низці міст пролунали вибухи.

Вибухи в Миколаєві

Як повідомив у Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, близько 4:30 потужні вибухи в більшості випадків прогриміли в одному районі. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Пізніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram повідомив, що ворог завдав удару по місту шістьма ракетами С-300. Внаслідок обстрілів сталося загоряння на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території.

Кім додав, що інші попадання були по околицях міста. За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

Також повідомлялося, що два вибухи прогриміли в Кривому Розі.

Вибухи у Кропивницькому

Також про вибухи повідомлялося в Кропивницькому. Голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович закликав місцевих жителів до закінчення повітряної тривоги не залишати укриттів.

Пізніше Райкович уточнив, що російські війська завдали по території Кіровоградської області 13 ракетних ударів. Окупанти випустили 8 ракет Калібр морського базування і 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3. Внаслідок ракетних ударів є загиблі та поранені.

"Потрапили в інфраструктурні об'єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром Канатове і в один з об'єктів Укрзалізниці. Є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи. В даний час без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади обленерго працюють", - повідомив глава ОВА.

У коментарі Суспільному глава ОВА уточнив, що внаслідок ракетного удару по Кропивницькому району загинули три людини, серед них військовослужбовець і двоє працівників відомчої охорони. Ще дев'ять військовослужбовців отримали поранення.

Вибухи в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що окупанти обстріляли і Харків. "Прильоти" снарядів зафіксовано в центрі міста.

На місці обстрілів працюють рятувальні служби. Відомо про одного постраждалого.

"Кілька сильних прильотів в районі центру. Поки відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює", - йдеться у повідомленні.

Мер закликав харків'ян залишатися в укриттях.

Як повідомляв Главред, під ранок 21 липня у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Місто піддалося масованому обстрілу. В обласному центрі була оголошена повітряна тривога.

Увечері в п'ятницю, 15 липня, ворожі війська завдали потужного ракетного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу загинули та постраждали мирні українці.

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