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РФ завдала масованого удару по Сумах: 3 райони області залишились без світла

Юрій Берендій
6 травня 2024, 09:03
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Внаслідок російського дронового удару по Сумщині в ОВА прийняли рішення про переведення об'єктів критичної інфраструктури на резервне живлення.
РФ завдала масованого удару по Сумах: 3 райони області залишились без світла
На Сумщині масштабний блекаут внаслідок російського обстрілу / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У ніч на 6 травня ворог атакував територію Сумщини із застосуванням 13 БпЛА типу "Шахед". Внаслідок бойової роботи сил ППО було знищено 12 ударних БпЛА РФ. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, російські ударні безпілотники запускались із Курської області РФ.

"В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області", - написав він.

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РФ завдала масованого удару по Сумах: 3 райони області залишились без світла
Деталі удару дронами по Україні 6 квітня / Інфографіка:

Водночас, очільник Сумської ОВА Олег Дрозденко повідомив, що російські окупанти завдали удару з повітря по енергетичним об'єктам на території Сумської області.

"В зв'язку з масованою атакою шахедів на місто, об'єкти критичної інфраструктури переводяться на резервне живлення. Водопостачання та лікарні будуть забезпечені резервним живленням в повному обсязі. Також, в місті розгортаються пункти незламності", - написав він.

В Сумській ОВА згодом додали, що внаслідок російського обстрілу без електропостачання залишилось 3 райони Сумської області, зокрема йдеться про: Сумський, Роменський та Охтирських райони.

"Завдяки злагодженим та професійним діям аварійних служб, енергетиків, вночі електропостачання у постраждалих районах, та частково у місті Суми було відновлено. Роботи тривають", - додали в ОВА.

Також, зазначається, що була негайно створена комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка прийняла рішення про відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури за допомогою аварійних джерел живлення.

В Укренерго підбили підсумки російського удару по Сумщині та Харківщині в ніч на 6 квітня.

"Вночі росіяни завдали ракетно-дронового удару по Сумщині. Серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго". Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги. Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів", - йдеться у повідомленні прес-служби Укренерго.

Крім того, в Укренерго додали, що внаслідок ворожої атаки вимикалось обладнання Харківського обленерго.

"Більшу його частину вже повернуто в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації", - резюмували у відомстві.

Що таке блекаут

Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання.

Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії в США, яка в 1965 році знеструмила Нью-Йорк.

Удари по Україні - наслідки для енергетики

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов попередив про можливу загрозу нового масованого удару російських окупантів по Україні, пов'язуючи це з можливим новим наступом країни-агресора.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що російські окупанти відновили тактику масованих ракетних ударів по об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури в Україні, причому це відбувається не під час опалювального сезону, а в умовно теплу пору року. Ця зміна стратегії може бути пов'язана з політичною та економічною ситуацією.

Військовий експерт і полковник запасу Петро Черник також попередив про ймовірність нових ракетних ударів РФ по Україні, наголошуючи, що найближчим часом Росія може нанести нові масовані удари. Він також зазначив, що перед РФ стоять три сакральні дати, коли може виникнути загроза ракетних обстрілів: Воскресіння Христове, інавгурація Путіна і 9 травня.

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