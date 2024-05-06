УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ракети полетять на Київ: Жданов назвав точні терміни масованого обстрілу

Олексій Тесля
6 травня 2024, 02:10
376
Не виключений масований ракетний або комбінований удар по Україні, вважає Олег Жданов.
Жданов
Олег Жданов попередив про загрозу ракетного удару / Колаж: Главред, фото: Главред, ДСНС, Міноборони РФ

Про загрозу нового масованого удару російських окупантів по Україні попередив військовий експерт Олег Жданов.

Він пов'язує це з тим, що незабаром країна-агресор може перейти до нового наступу. Своїм прогнозом експерт поділився в коментарі ТСН.ua.

За його словами, не виключений масований ракетний або комбінований удар по Україні з початком наступу РФ на північному сході.

відео дня

"Я не виключаю, що буде масований удар. З початком наступальних дій, я очікував би масованого удару з боку РФ, ракетного удару або ракетно-шахедного. Якщо масований удар, то столицю не мине. Тому що вони спробують продемонструвати свої наміри, що вони так серйозно пішли в наступ", - попередив він.

Водночас співрозмовник додав, що масованого удару РФ може бути завдано в другій половині травня.

"Це може бути десь друга половина травня, коли вони розпочнуть основний етап основного наступу на сході і, можливо, на північному сході України", - резюмував Жданов.

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше з'явився тривожний прогноз щодо нових ракетних ударів. Російські окупанти свідомо завдають ракетних ударів по житлових будинках та інфраструктурі України з метою знищення мирного населення, заявив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник.

Нагадаємо, у ЗСУ пояснили ракетні удари по Україні. Російські загарбники не зупиняться, поки не досягнуть своїх "цілей", або поки ЗСУ не зірвуть їхні плани, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як повідомлялося раніше, у Києві посилюють безпеку на Великдень. У Київській міській військовій адміністрації попередили про загрозу провокацій або ракетних обстрілів цього дня.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олег Жданов війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Росія готує новий прорив на фронті: у ЗСУ розповіли, які міста під загрозою

Росія готує новий прорив на фронті: у ЗСУ розповіли, які міста під загрозою

03:03 Україна
Ракети полетять на Київ: Жданов назвав точні терміни масованого обстрілу

Ракети полетять на Київ: Жданов назвав точні терміни масованого обстрілу

02:10 Україна
Новий контрнаступ ЗСУ: у Сухопутних військах назвали ключову умову

Новий контрнаступ ЗСУ: у Сухопутних військах назвали ключову умову

23:44 Україна
Всі головні новини

Популярне

Цибуля не піде у стрілку і дасть величезні солодкі цибулини: що потрібно зробити 46654

Цибуля не піде у стрілку і дасть величезні солодкі цибулини: що потрібно зробити

Кейт і Вільям готові миритися з Гаррі та Меган: джерело назвало драматичну причину 19413

Кейт і Вільям готові миритися з Гаррі та Меган: джерело назвало драматичну причину

Гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - підвищення, Левам - стрес 15374

Гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - підвищення, Левам - стрес

В Україні вдарять заморозки: синоптик сказала, де різко похолодає 11066

В Україні вдарять заморозки: синоптик сказала, де різко похолодає

Останні новини

03:03

Росія готує новий прорив на фронті: у ЗСУ розповіли, які міста під загрозою

02:40

Бійки та спалахи гніву: що колишній чоловік Брітні Спірс думає про її витівки

02:10

Ракети полетять на Київ: Жданов назвав точні терміни масованого обстрілу

01:20

У НАТО запропонували радикальні заходи боротьби з російським флотом

05 травня, неділя
23:44

Новий контрнаступ ЗСУ: у Сухопутних військах назвали ключову умову

Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)
23:41

Популярна українська співачка вагітна від Олександра Пономарьова - ЗМІ

22:40

РФ націлилася на захоплення двох областей і збирає 120-тисячне військо – генерал

22:35

Jerry Heil і alyona alyona з крашанками запалили на відкритті Євробачення-2024Відео

21:53

Будуть заморозки -4 градуси і грози: Україну накриває холодна погода

Реклама
21:24

Удари на 100 кілометрів: Rheinmetall передасть Україні далекобійні снаряди

20:40

На нас чекає криваве літо 2024?Погляд

20:36

"Приліт" на Полтавщині: окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі

20:31

Представник Німеччини на Євробаченні-2024 запропонував повернути на конкурс РФ

20:25

РФ підірвала Слов'янську ТЕС: окупанти вдарили п'ятьма ракетами, є руйнування

19:26

"Перемололи" сотні окупантів: у ЗСУ розгромили фейк РФ про захоплення Красногорівки

19:20

В Україні вдарять заморозки: синоптик сказала, де різко похолодає

19:04

Помер зірка "Титаніку" і "Володаря перснів" Бернард Гілл

18:53

У Німеччині заговорили про висилку українських чоловіків додому

18:30

Бійня на півдні: мобілізований в армію РФ "народний месник" розстріляв росіян

18:08

Що не можна мити содою: 4 предмети, які будуть безповоротно зіпсовані від такого миття

Реклама
17:47

Лукашенко на Великдень "співав" про "возз'єднання" з українцями

17:15

"Усього мінус 30 осіб": поліціянтка з Одеси потрапила в скандал на Великдень

16:19

Щодня до 150 осіб не випускають з України: на громадян чекають нові правила виїзду

16:14

РФ збирає 120-тисячний "кулак": генерал-розвідник розкрив напрямок штурму

16:01

РФ на Великдень вдарила КАБом по центру Харкова: є руйнування і багато постраждалихФото

15:57

Бєдняков жорстко припечатав Івлєєву через її поїздку на окуповані території

15:53

Секрет всередині чашки: чому італійці не п'ють капучино після 11 ранкуВідео

15:30

Заваляться плани Путіна щодо Донбасу: військовий пояснив, чому РФ штурмує Часів Яр

15:23

Організовував катівні для полонених: у Бердянську підірвали колаборанта у власному автоВідео

14:52

"Війна є?": Безугла загриміла у скандал - дала дивну пораду українцям у Великдень

14:27

Церковне свято 6 травня: що категорично заборонено робити у Світлий понеділок

14:13

Війська Франції в Україні: боєць розповів, які завдання вони могли б виконувати

14:11

Введення західних військ до України: Макрон жорстко відповів на слова Пєскова

13:55

У "голубки миру" Анфіси Чехової через ботокс потекло око

13:37

Любовний гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - потяг, Терезам - розмова

13:30

Для військовозобовʼязаних запровадять документ єдиного зразка: що відомо

13:26

Гороскоп Таро на тиждень з 6 до 12 травня: Стрільцям - романтика, Ракам - екстрим

13:02

Десятки тисяч військових: в ЗСУ розкрили кількість сил РФ біля Часового Яру

12:57

НАТО може військами втрутитися у війну в Україні: названо два сценарії

12:22

Буде дуже важке літо: волонтерка каже, що росіяни тільки почали великий наступ

Реклама
12:05

За секунди і без нервів: як швидко затягнути нитку в голку - простий методВідео

12:04

Екс-Лорак назвав свою нову пасію дружиною, а вона відривалася під трек зрадниці Асті

11:55

Росія готує диверсії по всій Європі: у FT дізналися плани Путіна

11:26

Збиття російського Су-25 на Донбасі: в ЗСУ роповіли подробиці операції

11:13

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: хто примножить гроші

10:56

Кіркоров принизив Успенську, видавши її неприємний секрет

10:47

Війська РФ активізувалися на двох напрямках на півдні: у ЗСУ розкрили деталі

10:37

Аеродроми у вогні: генерал ЗСУ розкрив вплив ATACMS на хід бойових дій

10:26

Гороскоп на тиждень з 6 до 12 травня: Ракам - підвищення, Левам - стрес

10:06

Кейт і Вільям готові миритися з Гаррі та Меган: джерело назвало драматичну причину

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти