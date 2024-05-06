Ракети полетять на Київ: Жданов назвав точні терміни масованого обстрілу

Не виключений масований ракетний або комбінований удар по Україні, вважає Олег Жданов.

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Олег Жданов попередив про загрозу ракетного удару / Колаж: Главред, фото: Главред, ДСНС, Міноборони РФ

Про загрозу нового масованого удару російських окупантів по Україні попередив військовий експерт Олег Жданов.

Він пов'язує це з тим, що незабаром країна-агресор може перейти до нового наступу. Своїм прогнозом експерт поділився в коментарі ТСН.ua.

За його словами, не виключений масований ракетний або комбінований удар по Україні з початком наступу РФ на північному сході.

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"Я не виключаю, що буде масований удар. З початком наступальних дій, я очікував би масованого удару з боку РФ, ракетного удару або ракетно-шахедного. Якщо масований удар, то столицю не мине. Тому що вони спробують продемонструвати свої наміри, що вони так серйозно пішли в наступ", - попередив він.

Водночас співрозмовник додав, що масованого удару РФ може бути завдано в другій половині травня.

"Це може бути десь друга половина травня, коли вони розпочнуть основний етап основного наступу на сході і, можливо, на північному сході України", - резюмував Жданов.

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Раніше з'явився тривожний прогноз щодо нових ракетних ударів. Російські окупанти свідомо завдають ракетних ударів по житлових будинках та інфраструктурі України з метою знищення мирного населення, заявив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник.

Нагадаємо, у ЗСУ пояснили ракетні удари по Україні. Російські загарбники не зупиняться, поки не досягнуть своїх "цілей", або поки ЗСУ не зірвуть їхні плани, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як повідомлялося раніше, у Києві посилюють безпеку на Великдень. У Київській міській військовій адміністрації попередили про загрозу провокацій або ракетних обстрілів цього дня.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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