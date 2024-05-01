РФ готує масований удар: названо точні дати ймовірних обстрілів

З останнього масованого ракетного удару минуло багато часу, нагадав Петро Черник.

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РФ може завдати ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот

Про ймовірність нових ракетних ударів РФ по Україні попередив військовий експерт і полковник запасу Петро Черник.

Як підкреслив він в ефірі телемарафону, найближчим часом Росія може завдати нових масованих ударів по Україні.

При цьому експерт наголосив, що попереду у РФ три сакральні дати: Воскресіння Христове, інавгурація Путіна і 9 травня, коли може виникнути загроза ракетних обстрілів.

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"Чи можуть вони влаштувати провокації? Звичайно можуть. З останнього масованого ракетного удару минуло багато часу, вони вже встигли обслужити ракетоносії. Але нічого нового в стратегічному сенсі нічого нового вони проти нас застосувати не можуть. Якщо і можливі якісь нові підлості - це ядерні провокації", - попередив він.

Ситуація на фронті

Коментуючи інформацію про призупинення просування РФ на фронті, аналітик пов'язав це з надходженням західної зброї, особливо в частині артилерійських боєприпасів.

"Саме цей тип зброї є визначальним, ствольну артилерію ніколи не замінить. Я жодним чином не применшую сили ворога, але все ж таки вони не просунулися від Авдіївки далі, ніж на 5-8 кілометрів. Успіхи тактичні і чому так - політична складова, Путіну потрібна хоч якісь успіхи до його інавгурації, тому вони так і тиснуть", - додав Черник.

/ Инфографика Главреда

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше з'явився тривожний прогноз щодо нових ракетних ударів. Російські окупанти свідомо завдають ракетних ударів по житлових будинках та інфраструктурі України з метою знищення мирного населення, заявив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник.

Нагадаємо, у ЗСУ пояснили ракетні удари по Україні. Російські загарбники не зупиняться, поки не досягнуть своїх "цілей", або поки ЗСУ не зірвуть їхні плани, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як повідомлялося раніше, у Києві посилюють безпеку на Великдень. У Київській міській військовій адміністрації попередили про загрозу провокацій або ракетних обстрілів цього дня.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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