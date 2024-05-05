'Приліт' на Полтавщині: окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі

Російські окупанти вдень у неділю, 5 травня, вдарили ракетами по Полтавщині. Було "влучання" по цивільній інфраструктурі.
На щастя, жертв і постраждалих немає. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Росіяни не мають свят, не мають нічого святого. У Великдень ворог атакував Полтавщину. Звуки вибуху чули у межах Полтавського району. Попередньо без жертв та постраждалих. Деталі згодом", – повідомив Пронін.відео дня
Пізніше він уточнив, що російські окупанти пошкодили елеватор у Полтавській громаді.
"Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді. На щастя, нікого не постраждав. Кожен окупант понесе покарання за всі злочини", – зазначив голова ОВА.
Ракетні удари РФ по Україні – останні новини
Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Україні за допомогою ракет С-300 та дронів-камікадзе "Шахед" у ніч на 4 травня. У Харкові вночі було два "прильоти" дронів "Шахед", які завдали ударів по цивільній інфраструктурі в Основ'янському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Також речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що в ніч на 4 травня російські дрони-камікадзе намагалися атакувати цивільну інфраструктуру в Харкові та в Дніпропетровській області. Однак Сили оборони збили всі 13 безпілотників.
Ввечері 4 травня РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Харкова. В результаті атаки російських окупантів шість людей отримали поранення та опіки.
Нагадаємо, РФ на Великдень вдарила КАБом по центру Харкова – є руйнування і багато постраждалих. Окупанти вдарили по центру Харкова керованою авіаційною бомбою, багато людей зазнали поранень.
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