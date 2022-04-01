РФ завдала авіаудару по Одеській області: є постраждалі

В ОДА стверджують, що ракети типу Іскандер були запущені з Криму.
Російські окупанти завдали авіаудару по Одеській області. В результаті обстрілу є постраждалі.
Як повідомив у Telegram голова Одеської ОДА Максим Марченко, ракетний вогонь був відкритий з території Криму.
За його словами, удар був трьома ракетами по одному з населених пунктів в Одеському районі.
читайте такожРозслідувачі оприлюднили головну таємницю Кремля і Путіна"Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі. З ракетного комплексу Іскандер з Криму. Є постраждалі. Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожен пуск ракет і за кожен обстріл нашої землі", - сказав Марченко.
Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною помічник голови РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.
Також раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони "не зламають хребет путінізму".
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