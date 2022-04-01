Під Києвом Нацгвардія зачистила окупантів: знищила орків разом з бронетехнікою

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Підрозділи Національної гвардії зачистили ворога на Київському напрямку після того, як позиції окупантів РФ були знищені прицільним вогнем артилерії.

Про результативний удар по ворожих позиціях йдеться в повідомленні на сторінці Національної гвардії в Facebook.

Підкреслюється, що крім ворожої техніки також була знищена жива сила окупантів РФ.

"Після потужного вогневого ураження підрозділам НГУ вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів Тайфун і вантажівок", - уточнили в НГУ.

У Нацгвардії додали, що спільно зі Збройними силами України продовжують успішно виконувати поставлені бойові завдання і звільняти від окупантів населені пункти в Київській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що противник в Київській області повністю втратив наступальний потенціал, проте на окремих ділянках ворог намагається закріпитися.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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