Під Києвом Нацгвардія зачистила окупантів: знищила орків разом з бронетехнікою

Після потужного вогневого ураження підрозділам НГУ вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожої техніки.
Підрозділи Національної гвардії зачистили ворога на Київському напрямку після того, як позиції окупантів РФ були знищені прицільним вогнем артилерії.
Про результативний удар по ворожих позиціях йдеться в повідомленні на сторінці Національної гвардії в Facebook.
Підкреслюється, що крім ворожої техніки також була знищена жива сила окупантів РФ.
"Після потужного вогневого ураження підрозділам НГУ вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів Тайфун і вантажівок", - уточнили в НГУ.
У Нацгвардії додали, що спільно зі Збройними силами України продовжують успішно виконувати поставлені бойові завдання і звільняти від окупантів населені пункти в Київській області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що противник в Київській області повністю втратив наступальний потенціал, проте на окремих ділянках ворог намагається закріпитися.
читайте такожПід Києвом "покришили" тихоокеанських морпіхів: у РФ визнали втрати
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте ще:
- Росія готується до другого раунду війни: чи скасовується штурм Києва
- Розвідка Британії: зменшення активності РФ немає, Чернігів і Київ-під ракетними ударами
- Буча вільна від окупантів: ЗСУ продовжують гнати нечисть подалі від Києва