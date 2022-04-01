Звільнено 86 українських героїв, з них - 15 жінок: у Запорізькій області відбувся обмін полоненими

Українські військові в Київській області / Reuters

У п'ятницю, 1 квітня, відбувся обмін полоненими в Запорізькій області. Це другий за час війни Росії в Україні обмін військовополоненими. Звільнено 86 українських героїв, яких утримували окупанти. Серед звільнених - 15 жінок, повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, звільнені військові вже знаходяться в безпечному місці і тепер їх життю нічого не загрожує.

Деталей обміну поки не розкривають. Також не повідомляється, скільки полонених росіян Україна обміняла на наших військових.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною помічник голови РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

Також раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони"не зламають хребет путінізму".

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