Буча вільна від окупантів: ЗСУ продовжують гнати нечисть подалі від Києва

Буча вільна від окупантів / Макс Левін

Місто Буча у Київській області офіційно звільнений від окупантів. Бої в ньому велися протягом усієї війни.

Добру новину повідомили на Facebook-сторінці Бучанської міськради.

"31 березня - день визволення Бучі. Цей день увійде в славну історію Бучі і всього Бучанського суспільства як день визволення Збройними Силами України від російських окупантів. Це радісний день Великої Перемоги!",- йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що мешканців міста просять не заходити на кондитерську фабрику Деліція - росіяни замінували її і отруїли печиво. Інформацію повідомили представники фабрики.

Також ми розповідали про "примарі" Бучі 70-річного пенсіонера, мисливця з солідним стажем і досягненнями, якого не взяли в місцеву ТРО. На всі відкладені на чорний день гроші чоловік придбав патрони до гвинтівки і відправився партизанити вночі в околицях рідного міста.

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