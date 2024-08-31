РФ накрила Часів Яр вогнем: загинуло п'ятеро людей, зруйновано житлові будинки

Росіяни обстріляли місто в суботу вранці, снаряди влучили в приватний будинок і багатоповерхівку.

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РФ руйнує міста на Донбасі / Колаж: Главред, Фото: t.me/don_gunp

Російські окупаційні війська завдали удару по місту Часів Яр Донецької області, в результаті є жертви.

Про це у своєму Telegram повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Флашкін.

Щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру, повідомив Флашкін.

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Він уточнив, що росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили в приватний будинок і багатоповерхівку.

"Загиблі - чоловіки від 24 до 38 років", - додав Філашкін.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Удари РФ по Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 серпня в Харкові прогриміла серія вибухів. Російські окупанти завдали ударів КАБами по цивільній інфраструктурі. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих після удару РФ збільшилася до семи, також є багато травмованих і поранених.

Як відомо, у ніч на 27 серпня в багатьох областях країни було оголошено повітряну тривогу - Україна була під масованою атакою. Потужні вибухи було чути в столиці та в інших областях .

Пізніше стало відомо, що РФ атакувала дронами Запоріжжя. Унаслідок нічної атаки російських "Шахедів" загинули двоє людей, ще четверо - дістали поранення. За попередніми даними, росіяни завдали сім ударів безпілотниками.

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