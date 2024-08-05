У ЗСУ пояснили долю Сіверського Донця біля Часового Яру

Росіяни "з сюрпризом" намагаються вийти на інший берег, однак їхні зусилля на зараз безуспішні.

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Тривають бої з окупантами / Колаж Главреда. Фото: deepState, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

У 24-й ОмБр імені Короля Данила уточнили заяву DeepState щодо перетину росіянами Сіверського Донця у районі Часового Яру. Напередодні OSINT-аналітики стверджували, що окупанти намагаються не тільки перетнути водойму, а й закріпитися неподалік.

В ефірі Радіо Свобода представник пресслужби бригади Андрій Полухін заявив, що цього перетину не було, як і закріплення ворога.

Він погодився, що перетин Сіверського Донця для російських окупантів є важливою ціллю і водночас важкою перешкодою. Штурми на цій ділянці фронту ідуть щодня.

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"На зараз факту перетину каналу і закріплення на позиціях за ним не було. Спроби відбуваються, як тільки лінія фронту стала каналом. Ці спроби постійно відбуваються", - зазначив Полухін.

У бригаді підтвердили, що російські війська пробують штурмувати Часів Яр малими групами, підкрадаючись до позицій ЗСУ.

"Росіяни штурмують саме малими групами. Вони підʼїжджають на легкій техніці до укриття, накопичують кілька людей - і потім невеликою групою починають штурмувати, непомітно проходити до позицій наших хлопців", - розповів військовослужбовець.

Однак для росіян не менш важливим є створення переправи через Сіверський Донець для подальшого ведення механізованих дій.

"Це ще інше завдання - іще важче", - погодився представник бригади.

Війна в Україні - ситуація у Часовому Яру та поблизу

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що станом на 4 серпня 2024 року в межах міста Часів Яр Донецької області зафіксовано перетин російськими штурмовими загонами каналу Сіверський Донець - Донбас та їхнє закріплення у мікрорайоні Жовтневий.

У червні ЗС РФ розпочали новий механізований наступ на Часів Яр. На момент початку активних наступальних дій РФ на Часів Яр у квітні 2024 року українським бригадам критично не вистачало боєприпасів через блокування допомоги у США. Відтоді у російських сил були невеликі територіальні "здобутки" коштом тисяч життів своїх солдатів і шляхом знищення самого міста.

Наприкінці червня ЗСУ контратакували під Часовим Яром і вибили армію країни-агресорки Росії із мікрорайону "Канал".

На зараз найбільш запеклі бої точаться в районі каналу Сіверський Донець - Донбас.

Часів Яр стоїть на пагорбах, до того ж відокремлене від російських сил водним каналом Сіверський Донець – Донбас. Населений пункт має стратегічне значення для контролю над сусідніми містами Торецьк, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, що оточують його з півдня та заходу, неодноразово наголошували українські військові.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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