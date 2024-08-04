У Часовому Яру окупанти прорвалися та закріпились на новій позиції - DeepState

Росіяни прорвались через канал Сіверський Донець - Донбас та закріпились у мікрорайоні.

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РФ прорвалась під Часовим Яром / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот: deepstatе

Аналітики повідомили, що станом на 4 серпня 2024 року в межах міста Часів Яр Донецької області зафіксовано перетин російськими штурмовими загонами каналу Сіверський Донець - Донбас та їхнє закріплення у мікрорайоні Жовтневий.

Український недержавний OSINT-проєкт DeepState повідомив, що відстежують ситуацію на фронті.

"Ворог просунувся у Часовому Яру", - інформує проєкт DeepState. відео дня

Як видно на оновленій інтерактивній мапі, що передові загони окупантів закріпилися на вулиці Маріупольській.

Перед цим Силам оборони України довелося залишити у Часовому Яру мікрорайон Канал на східному узбережжі згаданого каналу Сіверський Донець - Донбас, який проходить через місто.

РФ просувається у Часів Яр / скріншот: deepstatemap

Розташований на височині Часів Яр має стратегічне значення для контролю над сусідніми містами Торецьк, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, що оточують його з півдня та заходу, неодноразово наголошували українські військові.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Наступ Росії - ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону Часового Яру. ЗСУ контратакували та вибили армію країни-агресорки Росії із мікрорайону "Канал". Юліан Рьопке зауважив, що українські воїни провели вдалу операцію та вибили окупантів з житлового кварталу.

Армія РФ намагається прорватися на Харківщині й залучає добровольців з Єгипту. Російські окупанти продовжують свої спроби прорвати оборону українських військ у зоні оперативно тактичного угруповання "Харків". У Вовчанську активізувалася ворожа повітряна розвідка.

РФ запустила нову залізницю для забезпечення армії Росії. Росіяни запустили добудовану залізницю з Ростова-на-Дону до Маріуполя через Гранітне/Маловодне. Ця гілка є самостійною автономною гілкою, яка станом на зараз має більшу пропускну здатність та потужність за Кримський міст.

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