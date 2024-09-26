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Наступна атака буде потужнішою: Гетьман попередив українців про масований удар РФ

Юлія Закрепа
26 вересня 2024, 13:53
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Кожного місяця РФ виготовляє сотні ракет для атаки по Україні - Олексій Гетьман поділився планами Росії.
Наступна атака буде потужнішою: Гетьман попередив українців про масований удар РФ
РФ готує нову масовану атаку / колаж: Главред, фото: ДСНС, Вікіпедія

Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман повідомив, що армія країни-агресорки Росії може вдатися до потужної масованої ракетної атаки по Україні вже найближчими днями.

Майже місяць тому Росія завдала масованого удару по Україні. Оскільки росіяни не відмовляються від тактики ракетного терору, то за цей час вони накопичили вже засоби для ураження, розповів експерт в ефірі Radio NV.

"Що далі очікувати? Далі очікувати потужну масовану ракетну атаку, яка може відбутися найближчими днями, максимум тижнями. Як це було 26-27 серпня цього року. Їм треба було накопичити ракети", - наголосив Гетьман.

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Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Відомо, що щомісяця РФ може виробляти різні ракети - від 132 до 171, а також до пів тисячі "Шахедів".

"Переважно вони зосереджені на виготовленні Х-101. Але так само вони виробляють "Онікси", "Калібри". "Кинжалів" лише 5-6 на місяць можуть виробляти, це невелика кількість. "Іскандерів" в залежності від типу – від 15 до 45. Півтори сотні ракет, плюс "Шахеди" і плюс погроза атакувати наші атомні станції. Це означає, що незабаром велика небезпека перетвориться вже в певні дії", - висловився експерт.

Наступна атака буде потужнішою: Гетьман попередив українців про масований удар РФ
Що відомо про ракету Х-101 / Інфографіка: Главред

Завдяки великій кількості БпЛА, що має ворог, практично щодня окупанти можуть атакувати Україну дронами. Це потрібно росіянам, аби "перевірити" українську ППО та виснажувати її, а також проводити розвідку.

Щодо загрози нової масованої ракетної атаки, то експерт переконаний, що наші військові дуже активно готуються до цього. Також Гетьман згадав заяву прем'єра Дениса Шмигаля про те, що критично важливі об’єкти мають захист - там побудоване укриття третього рівня.

За словами Гетьмана, чим довше період між атаками, тим більше ракет росіяни змогли виготовити, тим наступна атака буде потужнішою.

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, що 26 вересня Київ був під атакою дронів 5 годин. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок повітряної атаки ударних БпЛА в Печерському районі попередньо сталося загоряння.Також сталася розгерметизація газової труби.

У ніч на 26 вересня окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу "Shahed" - потужні вибухи лунали у 14 областях. В результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України.

Стало відомо, що частина українців залишилася без світла після атаки РФ. Вибухи гриміли в Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Івано-Франківську. Місцева влада розповіла про наслідки ворожих ударів. Здебільшого метою окупантів стала цивільна інфраструктура.

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