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РФ масовано запустила дрони та ракети по Україні: лунали потужні вибухи у 14 областях

Юлія Закрепа
26 вересня 2024, 09:29оновлено 26 вересня, 09:59
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Країна-агресорка Росія в черговий раз атакує Україну ракетами та дронами - що вдалось збити ППО.
РФ масовано запустила дрони та ракети по Україні: лунали потужні вибухи у 14 областях
РФ атакувала Україну ракетами та дронами / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія в ніч на 26 вересня атакувала Україну ракетами та дронами. У Повітряних силах України також попереджали про балістичну небезпеку.

Повітряні Сили ЗС України повідомили, що РФ атакувала Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області, Одещину - чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу "Shahed".

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

відео дня

"В результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. Інформація про постраждалих чи руйнування не надходила. Один - повернувся у росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота", - йдеться у повідомленні ЗСУ.

РФ масовано запустила дрони та ракети по Україні: лунали потужні вибухи у 14 областях
ЗСУ збили 66 дронів та 4 ракети / фото: t.me/kpszsu

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.

Атака РФ по Україні - що відомо

Рано вранці 26 вересня в Києві прогриміла серія вибухів. Бойова робота велася протягом 5 годин. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десять російських ударних дронів.

Відомо, що у Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку.Також уламки впали на території дитячого садка.

  • Наслідки атаки дронів на Київ 26 вересня 2024
    Наслідки атаки дронів на Київ 26 вересня 2024 Фото: ДСНС, КМВА
  • Наслідки атаки дронів на Київ 26 вересня 2024
    Наслідки атаки дронів на Київ 26 вересня 2024 Фото: ДСНС, КМВА
  • Наслідки атаки дронів на Київ 26 вересня 2024
    Наслідки атаки дронів на Київ 26 вересня 2024 Фото: ДСНС, КМВА
  • Наслідки атаки дронів на Київ 26 вересня 2024
    Наслідки атаки дронів на Київ 26 вересня 2024 Фото: ДСНС, КМВА
  • Наслідки атаки дронів на Київ 26 вересня 2024
    Наслідки атаки дронів на Київ 26 вересня 2024 Фото: ДСНС, КМВА

Цієї ночі також вибухи гриміли в Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Івано-Франківську.

У Запоріжжі кількість постраждалих зросла до восьми. Росіяни влучили в житлову забудову і територію одного з промислових підприємств. У Миколаєві ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури в області.

Мер Івано-Франківська розповів, що через атаку РФ у місті немає постраждалих. При цьому метою окупантів була цивільна інфраструктура. Центр міста залишився без світла.

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