УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Дуже скрутне становище": боєць "Осман" сказав, чи загрожує ЗСУ котел під Вугледаром

Анна Ярославська
26 вересня 2024, 10:33
129
Ворог прагне зробити "кліщі". І поки що в окупантів це виходить.
Стас Буятов, карта Deep State
Стас Бунятов розповів про те, що відбувається в місті Вугледар на Донбасі / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, Вікіпедія

У Вугледарі Донецької області склалася дуже важка ситуація для Сил оборони України. Про це заявив український військовослужбовець Станіслав Бунятов (позивний "Осман").

За його словами, на Вугледар ворог тисне і з Водяного, і від західної частини в бік дороги Богоявленка - Вугледар.

"Це ставить нас у дуже скрутне становище. Якщо росіяни переріжуть нам дорогу Богоявленка - Вугледар, то треба буде до сезону дощів або відбивати територію, яку ворог захопив, щоб дорожні сполучення лишилися за нами, або виходити з міста на лінію оборони в Богоявленці, вирівнювати лінію. Адже ворог від Водяного і з заходу тисне, а за річкою Кашлагач вийшов і намагається робити кліщі. І поки що, на жаль, йому це вдається", - сказав "Осман" в інтерв'ю виданню Фокус.

відео дня

При цьому Бунятов вважає, що загрози котла для ЗСУ, найімовірніше, не буде.

"Я думаю, котла не буде, тому що у наших підрозділів буде час, щоб вийти. Я не знаю, як це треба буде проспати наступи, проспати ворожі штурми, щоб залишити людей в оточенні. Я вважаю, що котла не буде", - сказав він.

Хто такий Станіслав Бунятов?

Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Ситуація у Вугледарі - останні новини

Російські окупанти продовжують штурмувати Вугледар Донецької області, намагаючись просунутися на різних ділянках фронту. Загарбники для штурму цього міста використовують усі види озброєння і задіюють усі роди військ.

Аналітики Інституту вивчення війни 25 вересня повідомили, що російські війська досягли околиць Вугледара в Донецькій області. Однак навряд чи це дасть їм якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині області.

Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін заявив, що ситуація в напрямку Вугледара за останні дні відчутно загострилася. За його словами, ворог намагається прорвати нашу лінію оборони. Спалено величезну кількість ворожої техніки, але, на жаль, ворог має просування.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що існує загроза, що Сили оборони втратять контроль над Вугледаром і можуть опинитися в оточенні.

Вугледар Інфографіка
Що відомо про місто Вугледар / Інфографіка: Главред

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Вугледар новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

США оголосили про надання Україні допомоги на суму $7,9 млрд: Зеленський зробив заяву

США оголосили про надання Україні допомоги на суму $7,9 млрд: Зеленський зробив заяву

13:10 Україна
Це було не ППО: у КМВА прокоментували гучний звук у Києві одночасно з тривогою

Це було не ППО: у КМВА прокоментували гучний звук у Києві одночасно з тривогою

12:50 Україна
РФ атакувала енергообʼєкти в кількох областях: чи будуть вимикати світло

РФ атакувала енергообʼєкти в кількох областях: чи будуть вимикати світло

12:21 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Коли прийде сильне похолодання і сильна злива в Україну: синоптик назвав дати 94813

Коли прийде сильне похолодання і сильна злива в Україну: синоптик назвав дати

Водіям на замітку: що означає дорожній знак білого ромба на синьому тлі 26881

Водіям на замітку: що означає дорожній знак білого ромба на синьому тлі

Оголошено штормове попередження: названо регіони, де литимуть грозові дощі 23311

Оголошено штормове попередження: названо регіони, де литимуть грозові дощі

Треба знайти 3 відмінності за 36 секунд: складна загадка для найрозумніших 13359

Треба знайти 3 відмінності за 36 секунд: складна загадка для найрозумніших

Останні новини

13:10

США оголосили про надання Україні допомоги на суму $7,9 млрд: Зеленський зробив заяву

13:04

Яка монета першою торкнеться дна: складна загадка для найуважніших

12:59

У Пентагоні хочуть надати Україні боєприпаси з білим фосфором: Білий дім проти - ЗМІ

12:50

Це було не ППО: у КМВА прокоментували гучний звук у Києві одночасно з тривогою

12:37

Для найкращого урожаю: де правильно садити малину - популярна помилкаВідео

Україні потрібно 400-500 ракет, щоб винести логістику РФ і послабити натиск на фронті - ЖдановУкраїні потрібно 400-500 ракет, щоб винести логістику РФ і послабити натиск на фронті - Жданов
12:23

"Я розбила серце свого колишнього": Настя Каменських приголомшила фанатів

12:21

РФ атакувала енергообʼєкти в кількох областях: чи будуть вимикати світло

12:21

"РФ втратила дуже багато": Розумний сказав, хто може створити альтернативу ПутінуВідео

11:47

Не підлетить на кілометр: як ефективно захистити дім від молі - перевірений засіб

Реклама
11:40

"Нічого нового": у WSJ розкрили, чому план перемоги України "не вразив" Білий дім

11:34

Китайський гороскоп на завтра 27 вересня: Драконам - важкі часи, Свиням - щасливий день

11:22

Загадкова споруда біля Кримського мосту: у ВМС припустили, що будує РФ

11:10

Нові пуски "Кинджалів": РФ б'є ракетами по Старокостянтинову

11:07

"Ці тижні й місяці стають вирішальними": прем'єр Британії зробив заяву про війну в Україні

11:07

Можна залишитись без урожаю: які дерева не можна садити поруч - повний списокВідео

10:46

РФ та Китай вироблятимуть ударні БПЛА проти України: у США панікують - Reuters

10:33

"Дуже скрутне становище": боєць "Осман" сказав, чи загрожує ЗСУ котел під Вугледаром

10:22

Дозвіл на удари вглиб РФ: чи справді Путін почне війну з НАТО - РозумнийВідео

10:06

Як швидко очистити котел від нагару та смоли: простий і геніальний спосібВідео

10:04

РФ запустила "Кинджали": у Києві та Старокостянтинові було чути вибухиФото

Реклама
09:52

Розірвала домовленості: Крістіна Орбакайте відмовилася виступати з російським співаком-путіністом

09:29

РФ масовано запустила дрони та ракети по Україні: лунали потужні вибухи у 14 областяхФото

09:11

"Робить брудні маленькі випади": Трамп "накинувся" із критикою на Зеленського

09:03

Корисний, але забутий: що означає "таємний" символ на панелі приладів автоВідео

08:34

РФ атакувала інфраструктуру, частина українців залишилася без світла: що відомоФото

08:20

Чи застосує РФ ядерну зброю: в ISW назвали реальні наміри Путіна

08:10

Про Трампа і тонку дипломатію з нимПогляд

08:10

Росія підвищуватиме інтенсивність атак по містах: названо ключову датуПогляд

08:09

"Зовсім не йде": син зрадниці Наташі Корольової кардинально змінив зачіску

07:24

Зеленський і Байден зустрілися в Нью-Йорку: в ОП розкрили деталі

06:37

Київ був під атакою дронів 5 годин: знищено близько 10 "Шахедів"Фото

05:56

Гороскоп на завтра 27 вересня: Терезам - вдалий день, Стрільцям - шокуючі зміни

05:30

Почнеться низка невдач: які речі категорично не можна ставити на підлогуВідео

05:10

Чим заправляти салат на дієті: дієтолог назвала 3 найкращі варіанти

04:32

"Будуть стріляти - будуть проблеми": чи буде в українців газ узимку

04:02

Не більше, ніж фальш: у РФ може не бути якісних носіїв ядерної зброї - Селезньов

03:00

Залишатиметься свіжою "всю зиму": як правильно зберігати картоплю

02:02

Як швидко очистити бруд на плиті: знадобиться лише засіб для догляду за шкірою

01:00

Мають неабияку "чуйку": топ-3 знаки зодіаку з найкращою інтуїцією

00:12

Понад $8 млрд для України: США готуються оголосити новий пакет допомоги - Reuters

Реклама
25 вересня, середа
23:36

"Це страшилка, нічого більше": в ОП та РНБО відреагували на ядерні погрози Путіна

22:36

Допомагав російським окупантам: у РФ помер зірка серіалу "Солдати"

22:32

Польща має "негайно втрутитися": Дуда зробив заяву на тлі загрози ударів по АЕС України

22:08

"Серце не витримало": співачка Камалія повідомила про своє горе - що сталося

21:57

"Атака по об'єктах гідроенергетики": експерт описав ймовірний ядерний удар РФ

21:45

"Цього не вдасться зробити": Блінкен розніс заяви Трампа про поразку України

21:43

Неймовірно сильний шторм: Україну атакувала майже 8-бальна буря

21:40

"Я вас кохаю": відомий блогер став на коліна перед Тіною Кароль

21:37

Великі втрати на фронті і в тилу: Путін може сісти за стіл переговорів - Цезар

21:13

Справжні лідери: у які дні народжуються сильні характером жінкиВідео

^
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погоди
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти