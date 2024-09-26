"Дуже скрутне становище": боєць "Осман" сказав, чи загрожує ЗСУ котел під Вугледаром

Ворог прагне зробити "кліщі". І поки що в окупантів це виходить.

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Стас Бунятов розповів про те, що відбувається в місті Вугледар на Донбасі / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, Вікіпедія

У Вугледарі Донецької області склалася дуже важка ситуація для Сил оборони України. Про це заявив український військовослужбовець Станіслав Бунятов (позивний "Осман").

За його словами, на Вугледар ворог тисне і з Водяного, і від західної частини в бік дороги Богоявленка - Вугледар.

"Це ставить нас у дуже скрутне становище. Якщо росіяни переріжуть нам дорогу Богоявленка - Вугледар, то треба буде до сезону дощів або відбивати територію, яку ворог захопив, щоб дорожні сполучення лишилися за нами, або виходити з міста на лінію оборони в Богоявленці, вирівнювати лінію. Адже ворог від Водяного і з заходу тисне, а за річкою Кашлагач вийшов і намагається робити кліщі. І поки що, на жаль, йому це вдається", - сказав "Осман" в інтерв'ю виданню Фокус.

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При цьому Бунятов вважає, що загрози котла для ЗСУ, найімовірніше, не буде.

"Я думаю, котла не буде, тому що у наших підрозділів буде час, щоб вийти. Я не знаю, як це треба буде проспати наступи, проспати ворожі штурми, щоб залишити людей в оточенні. Я вважаю, що котла не буде", - сказав він.

Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Ситуація у Вугледарі - останні новини

Російські окупанти продовжують штурмувати Вугледар Донецької області, намагаючись просунутися на різних ділянках фронту. Загарбники для штурму цього міста використовують усі види озброєння і задіюють усі роди військ.

Аналітики Інституту вивчення війни 25 вересня повідомили, що російські війська досягли околиць Вугледара в Донецькій області. Однак навряд чи це дасть їм якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині області.

Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін заявив, що ситуація в напрямку Вугледара за останні дні відчутно загострилася. За його словами, ворог намагається прорвати нашу лінію оборони. Спалено величезну кількість ворожої техніки, але, на жаль, ворог має просування.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що існує загроза, що Сили оборони втратять контроль над Вугледаром і можуть опинитися в оточенні.

Що відомо про місто Вугледар / Інфографіка: Главред

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