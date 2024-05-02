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Штурмовиків РФ "перемололи" разом із технікою: потужний удар ЗСУ потрапив на відео

Олексій Тесля
2 травня 2024, 11:35
Унаслідок точних ударів ЗСУ було знищено російську бронетехніку і штурмову групу РФ.
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Під Авдіївкою знищено ворожу бронетехніку / Колаж: Главред, Фото: 47 ОМБр

У Донецькій області бійці підрозділів Збройних сил України зуміли зупинити штурмову групу російських окупантів на бронетехніці.

Успішними діями відзначилися воїни з 47-ї окремої механізованої бригади. Про це йдеться в повідомленні 47-ї ОМБр у Facebook.

Зазначимо, що внаслідок влучних ударів ЗСУ було знищено російську бронетехніку та штурмову групу РФ.

відео дня

Окупанти намагалися захопити позиції українських захисників в одному з населених пунктів і висунулися на бронетранспортері МТ-ЛБ.

Під час відбиття атаки українські артилеристи знищили російський десант. Після цього загарбники встигли спішитися і засісти в одному з приміщень, де перебували інші окупанти.

"Як результат - противника знищено. Штурм провалено. Битва триває", - додали в 47-й ОМБр.

Дивіться відео - українські артилеристи знищили російський десант:

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Крім того, українські бійці також показали відео, як БМП Bradley ЗСУ знищила ворожу бронетехніку під Авдіївкою.

Бійці 47 окремої механізованої бригади буквально розстріляли ворожу МТ-ЛБ, яка привезла штурмовиків РФ.

"Загалом противник намагався штурмувати сімома одиницями техніки: двома танками та п'ятьма МТ-ЛБ. Як результат - спалена техніка", - резюмували в 47-й ОМБр.

Дивіться відео - БМП Bradley ЗСУ знищила ворожу бронетехніку:

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Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ штурмує позиції ЗСУ на двох напрямках. Російським окупантам вдалося здійснити минулого тижня прорив на північний захід від Авдіївки. Ворожі сили пройшли 3 км углиб позицій українських військ до селища Очеретине.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ раніше оцінив загрозу оточення Часового Яру. Російські окупанти штурмують позиції Сил оборони в районі Часового Яру з кількох напрямків, при цьому застосовуючи авіацію.

Як повідомлялося раніше, в ISW оцінили, чи зможуть ЗСУ зупинити атаки окупантів. Країна-агресор Росія, найімовірніше, доб'ється тактичних успіхів на фронті найближчими тижнями, поки Україна чекає прибуття військової допомоги від США.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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