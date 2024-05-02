ЗСУ поліпшили тактичне становище: у 'Хортиці' назвали два напрямки

На Лиманському напрямку противник не залишає спроб проводити активні штурмові дії.

https://glavred.net/ukraine/vsu-uluchshili-takticheskoe-polozhenie-v-hortice-nazvali-dva-napravleniya-10562114.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, 22 окрема механізована бригада

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин прокоментував ситуацію на лінії фронту.

На Куп'янському напрямку окупанти РФ концентрували удари в районі населених пунктів Стельмахівка та Берестове, де підтягують особовий склад і техніку, наголосив він в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, Силам оборони вдалося поліпшити своє тактичне становище в районі Синьківки, на північ від Куп'янська, а також у районі Срібнянського лісництва.

відео дня

Водночас представник ОСУВ Хортиця зазначив, що на Лиманському напрямку противник не полишає спроб проводити активні штурмові дії в районі селища Терни та намагаються витіснити Сили оборони за річку Чорний Жеребець.

"У противника успіху немає. Нам вдалося поліпшити своє тактичне положення в районі Серебрянського лісництва", - уточнив він.

Подробиці боїв на Куп'янському напрямку

Говорячи про ситуацію на Куп'янському напрямку, речник зауважив, що ворог останнім часом там "засувався", проте російські окупанти не проводять такі активні штурмові дії, як на сусідніх напрямках.

"На цьому напрямку наші захисники фіксують ворожу активність російської армії, окупанти підтягують особовий склад, боєкомплект, військову техніку. Надзвичайної активності ворога в цій смузі відповідальності немає", - розповів він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Як розповіли в ОСГВ "Хортиця", зокрема противник завдає артилерійських і мінометних ударів по населених пунктах неподалік лінії зіткнення, також проводить авіарозвідку.

"Є ймовірність така, що дії ворога свідчать про те, що він свої спроби і наміри щодо захоплення населених пунктів навколо Куп'янська і самого міста не залишив", - додав Волошин.

Ситуація навколо Куп'янська - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що окупанти стягнули сотні танків для наступу на Куп'янськ. На ділянці Куп'янського напрямку йдеться про 42 тисячі російських військових, які готові до наступу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ під Куп'янськом. Президент заслухав доповідь командира 14-ї бригади про оперативну ситуацію на фронті.

У РНБО попередили про загрози на Куп'янському напрямку. Лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко повідомив, що Росія дійсно концентрує значні військові сили в районі Куп'янська. Він також зазначив, що Захід повинен зрозуміти серйозність ситуації на фронті.

Що відомо про Куп'янськ Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред