"Питання знято": з'явився сумний прогноз щодо гарантій безпеки для України

Сьогоднішні розмови про гарантії для України - це "димова завіса", вважає Олег Шамшур.

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Важливе із заяв Шамшура:

Єдина гарантія безпеки - членство України в НАТО

Сьогоднішні розмови про гарантії - це "димова завіса"

Колишній посол України у Франції та США Олег Шамшур прокоментував питання про те, чи існують інші механізми, які гарантували б Україні безпеку та чи є альтернатива миротворчим силам або НАТО.

"Єдина гарантія безпеки - членство України в НАТО і 5-та стаття. Але ми розуміємо, що поки Трамп і його політична сила при владі, це питання знято для нас з порядку денного. Принаймні на 4 роки", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт вважає, що сьогоднішні розмови про гарантії - це "димова завіса", тому Україні потрібне суттєве посилення оборонних можливостей.

"Треба повністю реалізувати потенціал безпекових угод, які ми підписали з 28 країнами. Необхідно втілити в життя угоди принаймні з основними нашими партнерами. Такий крок може стати певним фактором, який має стримувати Росію. Головним стримуючим фактором є обороноздатність Збройних сил України. Тому що "сили заспокоєння" можуть з'явитися у нас тільки після досягнення угоди про припинення вогню", - упевнений він.

Співрозмовник переконаний у тому, що за нинішніх умов єдиним реальним стримувальним фактором може стати суттєве посилення обороноздатності України разом із використанням безпекових угод.

"Також стримувальним фактором могло б стати закриття неба над Україною або інші ідеї. Тому зараз я б усе-таки говорив не про гарантії безпеки, а саме посилення обороноздатності. І тут можна щось планувати", - зазначив він.

Дипломат додав, що гарантія передбачає певний автоматизм, адже п'ята стаття статуту НАТО - більше елемент колективної оборони.

"З огляду на те, що це питання зараз неактуальне, треба використовувати інші засоби, але розуміти, що автоматизму вони не дають. Нашим партнерам необхідно зрозуміти, що ми - реалісти, а суспільству усвідомити, що захищатися повинні, в першу чергу, самі. Ми не можемо розраховувати, що наш захист буде забезпечений тільки зовнішньою силою. Без допомоги від партнерів ми не могли б боротися з російським агресором, але загалом усе залежить від нас, від кожного члена суспільства", - резюмував Шамшур.

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

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