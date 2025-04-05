Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Питання знято": з'явився сумний прогноз щодо гарантій безпеки для України

Олексій Тесля
5 квітня 2025, 05:30
587
Сьогоднішні розмови про гарантії для України - це "димова завіса", вважає Олег Шамшур.
Україна, НАТО, Олег Шамшур
/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Важливе із заяв Шамшура:

  • Єдина гарантія безпеки - членство України в НАТО
  • Сьогоднішні розмови про гарантії - це "димова завіса"

Колишній посол України у Франції та США Олег Шамшур прокоментував питання про те, чи існують інші механізми, які гарантували б Україні безпеку та чи є альтернатива миротворчим силам або НАТО.

"Єдина гарантія безпеки - членство України в НАТО і 5-та стаття. Але ми розуміємо, що поки Трамп і його політична сила при владі, це питання знято для нас з порядку денного. Принаймні на 4 роки", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт вважає, що сьогоднішні розмови про гарантії - це "димова завіса", тому Україні потрібне суттєве посилення оборонних можливостей.

"Треба повністю реалізувати потенціал безпекових угод, які ми підписали з 28 країнами. Необхідно втілити в життя угоди принаймні з основними нашими партнерами. Такий крок може стати певним фактором, який має стримувати Росію. Головним стримуючим фактором є обороноздатність Збройних сил України. Тому що "сили заспокоєння" можуть з'явитися у нас тільки після досягнення угоди про припинення вогню", - упевнений він.

Співрозмовник переконаний у тому, що за нинішніх умов єдиним реальним стримувальним фактором може стати суттєве посилення обороноздатності України разом із використанням безпекових угод.

"Також стримувальним фактором могло б стати закриття неба над Україною або інші ідеї. Тому зараз я б усе-таки говорив не про гарантії безпеки, а саме посилення обороноздатності. І тут можна щось планувати", - зазначив він.

Дипломат додав, що гарантія передбачає певний автоматизм, адже п'ята стаття статуту НАТО - більше елемент колективної оборони.

"З огляду на те, що це питання зараз неактуальне, треба використовувати інші засоби, але розуміти, що автоматизму вони не дають. Нашим партнерам необхідно зрозуміти, що ми - реалісти, а суспільству усвідомити, що захищатися повинні, в першу чергу, самі. Ми не можемо розраховувати, що наш захист буде забезпечений тільки зовнішньою силою. Без допомоги від партнерів ми не могли б боротися з російським агресором, але загалом усе залежить від нас, від кожного члена суспільства", - резюмував Шамшур.

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Інші новини:

Хто такий Олег Шамшур?

Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.

У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олег Шамшур
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Макрон може стати головним у переговорах з РФ від Європи: The Telegraph озвучив деталі

Макрон може стати головним у переговорах з РФ від Європи: The Telegraph озвучив деталі

07:44Політика
Країну атакувала найпотужніша магнітна буря: Україна під атакою майже 7-бального шторму

Країну атакувала найпотужніша магнітна буря: Україна під атакою майже 7-бального шторму

06:20Синоптик
У чотирьох місцях - пожежі: після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА

У чотирьох місцях - пожежі: після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА

00:00Україна
Реклама

Популярне

Більше
Мороз, сніг та ожеледиця: синоптики назвали регіони, на які налетить шторм

Мороз, сніг та ожеледиця: синоптики назвали регіони, на які налетить шторм

Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

Китайський гороскоп на завтра 5 квітня: Коням - приниження, Тиграм - випробування

Китайський гороскоп на завтра 5 квітня: Коням - приниження, Тиграм - випробування

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

У Туреччині загинула Міс Європа: тікала від поліції

У Туреччині загинула Міс Європа: тікала від поліції

Останні новини

07:44

Макрон може стати головним у переговорах з РФ від Європи: The Telegraph озвучив деталі

07:10

Де 3 відмінності між дітьми: треба мати "гострі очі", щоб знайти відповідь швидко

06:35

Характер людини за знаком зодіаку: у кожного є свій страх і слабкі сторони

06:20

Країну атакувала найпотужніша магнітна буря: Україна під атакою майже 7-бального шторму

06:15

Українцям виплатять до півмільйона гривень: хто може отримати гроші

Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄСУкраїні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС
06:10

Тарифна політика Трампа - катастрофа?Погляд

05:50

Тест на уважність: знайдіть сумочку, що відрізняється від інших, за 5 секунд

05:30

"Питання знято": з'явився сумний прогноз щодо гарантій безпеки для України

05:06

Чому можуть не рости зуби мудрості: неочевидне пояснення

Реклама
04:35

Чому не можна казати "в кінці кінців": вчителька пояснила поширену помилкуВідео

04:02

Гороскоп на завтра 6 квітня: Левам - фінансовий сюрприз, Терезам - відпочинок

03:30

Відправка миротворців в Україну: чи наважиться Європа на такий крок

01:27

3 знаки зодіаку, у яких буде складний 2025 рік

00:45

Україна найме "адвокатів" для підписання угоди про ресурси - Зеленський

00:00

У чотирьох місцях - пожежі: після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛАФото

04 квітня, п'ятниця
23:40

Інструктор назвав ключову причину провалу на іспиті з водіння

23:39

Не яйця: ціни на важливий продукт злетіли перед Великоднем

23:06

Емінему народили онука: усі подробиці

22:52

РФ намагається виторгувати у Заходу заморожені активи: Зеленський розповів

22:52

Обстріл армією РФ Кривого Рогу: глави МЗС Чехії та Литви шоковані ударом

Реклама
22:36

У Таїланді помер російський репер, не приходячи до тями

22:22

Найкращий засіб без хімії: як відлякати павуків і жуків у домашніх умовах

22:12

Українці стримують у Курській області 64 тисячі росіян - Зеленський

22:06

"Це просто нелюди": Зеленський зробив емоційну заяву на тлі атак РФФото

21:31

Дружина Буданова таємно вилітала до США на лікування після отруєння - ЗМІ

21:29

У Польщі захотіли отримати одеський порт

20:29

"Просто по вулиці": Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому РогуФото

20:18

Банкомати ПриватБанку не повертають картки: люди розлючені

19:54

Пугачова і Галкін прийшли на виставу і здивували своєю поведінкою - деталі

19:41

У Туреччині загинула Міс Європа: тікала від поліціїВідео

19:40

Німеччина таємно фінансує аналог Starlink для України - ЗМІ

19:35

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: поранено понад 50 осіб, загинули дітиФото

19:33

Мороз, сніг та ожеледиця: синоптики назвали регіони, на які налетить шторм

19:14

Усик – Дюбуа: відомо, коли планують провести бій

19:00

Трамп зробив ставку на хаос і крах цивілізаціїПогляд

18:59

"Ми чули, як мама кликала доньку": удар БПЛА по Харкову забрав життя усієї сім'їФотоВідео

18:49

Ціна "тане на очах": в Україні різко дешевшає один із основних овочів

18:22

"Не їсть і не спить": дружина Джастіна Бібера закликала молитися за його здоров'я

18:08

"Це вже соромно": Анастасія Цимбалару вразила своїм зізнанням

17:58

VARUS здобув престижну нагороду BIG TRADE-MARKETING AWARD 2025 за кейс "Тапай сюди" новини компанії

Реклама
17:46

Ціна летить у прірву: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

17:41

У США вже зрозуміли, що РФ не прагне миру - Єрмак

17:40

Долар пішов у круте піке: НБУ обвалив курс до найнижчого рівня за пів року

17:39

Контракт 18-24 набирає обертів: як готують новобранців

17:38

Ще у 2022 році: Олег Винник вийшов на зв'язок і приголомшив своїм рішенням

17:27

РФ може піти в новий наступ: у Трампа зробили важливу заяву

16:41

Прийдуть біди та неприємності: що не можна робити 5 квітня, прикмети

16:41

Будуть цвісти все літо на заздрість сусідам: як правильно обрізати троянди

16:39

Зеленський і Путін готові укласти угоду: Трамп заінтригував заявою

16:25

Простіше, ніж здається: як прибрати зайву сіль із супу

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти