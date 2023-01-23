"РФ може втратити коридор на півдні": Путін хоче заявити про "виконання цілей війни" 24 лютого – генерал

Для оголошення про те, що РФ нібито "добилася, чого хотіла", диктатор РФ хоче захопити повністю Донецьку область.

Путін хоче заявити про "виконання цілей війни" 24 лютого, каже генерал Маломуж/ Главред, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін хоче захопити всю Донецьку область до 24 лютого, щоб у річницю повномасштабного вторгнення в Україну оголосити, нібито цілі так званої "спецоперації" були виконані.

Тому в найближчі два-три тижні диктатор РФ атакуватиме на Донеччині по усіх напрямках. Про це розповів колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж під час чату на Главреді.

Проте, за його словами, у противника немає особливих перспектив захопити Краматорськ, Слов’янськ, Бахмут тощо. Українське командування добре знає місця, в яких російські окупанти націлилися на перемогу, тому зможуть їм протистояти.

"Тож російські війська дійсно намагатимуться наступати та захоплювати нові території, але ми будемо не тільки оборонятися, але й контратакувати та нестандартно проводити операції тактичного і стратегічного рівня", – зазначає генерал армії України.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 рік, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Також він додав, що у загарбників немає перспектив просунутися у Запорізькій області. Вони будуть атакувати лише для того, щоб випередити наступ українських військових.

"Саме тому вони й активізують запорізький напрямок. Адже якщо ми підемо на Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, а далі по всьому півдню, це стане надзвичайно великою загрозою для Росії, бо це позбавить її стратегічно важливого коридору. Тому намагання противника наступати в запорізькому регіоні буде, але перспектив просування воно не матиме – наші сили дозволяють знецінити зусилля росіян", – каже Маломуж.

Раніше зазначалося, що російська влада хоче добитися хоч якихось успіхів у повномасштабній війні проти України до річниці вторгнення 24 лютого. Тому окупанти спробують до цієї дати повністю захопити Донецьку і Луганську області. Також можливий наступ на запорізькому напрямку. Про це сказав генерал Маломуж.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов зазначав, що країна-агресорка РФ не зможе наступати до 20 лютого, адже на формування ударного угруповання потрібно щонайменше чотири тижні, а станом на цей час такий наступальний потенціал ще не сформований.

Читайте також: