"Путін шукає слабкі місця в українській обороні": наступу РФ не буде до 20 лютого – експерт

Окупантам для наступу потрібно сформувати ударні угруповання, поки що ознак їх створення не видно. Але це може змінитися, каже Селезньов.

РФ навряд чи зможе піти у наступ до 20 лютого/ УНІАН, сайт Кремля, Міноборони РФ

Країна-агресорка РФ не зможе наступати до 20 лютого, адже на формування ударного угруповання потрібно щонайменше чотири тижні, а станом на цей час такий наступальний потенціал ще не сформований.

Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю "Обозревателю". Він прогнозує, що до зазначеної дати окупанти навряд чи зможуть здійснювати якісь потужні атаки.

"Я дуже уважно відстежую переміщення путінської армії і чітко розумію: щоб сформувати ударне угруповання чисельністю 45-50 тис., їм потрібно щонайменше чотири тижні. Вранці (20 січня, – ред.) Генштаб ЗСУ повідомив: ударних угруповань на території республіки Білорусь, Брянської, Курської та Бєлгородської областей не сформовано. Тому щонайменше до 20 лютого жодних рухів я не прогнозую, тобто достатньо потужних атак путінської армії не буде", – вважає експерт.

Проте не можна відкидати варіанту, що російські окупанти у будь-який день можуть почати масштабні переміщення, і тоді через чотири тижні після цього може суттєво змінитися ситуація на полі бою, каже Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Український військовий журналіст та експерт. Полковник Збройних сил України, повідомляє Вікіпедія. З листопада 2014 року по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Він зазначає, що російська армія намагається "промацувати" позиції українських військових. Путін шукає слабкі місця в українській обороні. Для цього російські окупанти не шкодують своїх штурмових підрозділів. Зокрема, такі підрозділи загарбники постійно відправляють у бій в районі Красногорівки. Такі ж дії ворога спостерігаються і біля інших населених пунктів.

"Так він (Путін – ред.) діяв у районі Соледара і зараз діє в районі Бахмута. Подібні події відбуваються в районі Сватового та Кремінної, де путінська армія змушена реагувати, рефлексувати на дії українських Сил оборони. Наші війська надто близько підійшли до Кремінної, загрозливою стала ситуація і в районі Сватового", – пояснює експерт.

Селезньов зазначає, що про можливу підготовка росіян до наступу одразу стане відомо українській та західній розвідці, які за цим пильно стежать.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що окупанти почали підготовку до нового наступу. За його словами, ознакою цього є підвищення активності інформаційних атак.

У той же час міністр оборони України Олексій Резніков зазначає, що Росія може вже цієї весни піти в новий наступ на Україну. ЗСУ знають про це і намагаються підготуватися якнайкраще, щоб не дати ворогу прорвати оборону. Однак є нюанс, який може перешкодити цій підготовці.

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