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"Путін шукає слабкі місця в українській обороні": наступу РФ не буде до 20 лютого – експерт

23 січня 2023, 09:50
Окупантам для наступу потрібно сформувати ударні угруповання, поки що ознак їх створення не видно. Але це може змінитися, каже Селезньов.
Владимир Путин, Владислав Селезнев, российские танки
РФ навряд чи зможе піти у наступ до 20 лютого/ УНІАН, сайт Кремля, Міноборони РФ

Країна-агресорка РФ не зможе наступати до 20 лютого, адже на формування ударного угруповання потрібно щонайменше чотири тижні, а станом на цей час такий наступальний потенціал ще не сформований.

Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю "Обозревателю". Він прогнозує, що до зазначеної дати окупанти навряд чи зможуть здійснювати якісь потужні атаки.

"Я дуже уважно відстежую переміщення путінської армії і чітко розумію: щоб сформувати ударне угруповання чисельністю 45-50 тис., їм потрібно щонайменше чотири тижні. Вранці (20 січня, – ред.) Генштаб ЗСУ повідомив: ударних угруповань на території республіки Білорусь, Брянської, Курської та Бєлгородської областей не сформовано. Тому щонайменше до 20 лютого жодних рухів я не прогнозую, тобто достатньо потужних атак путінської армії не буде", – вважає експерт.

Проте не можна відкидати варіанту, що російські окупанти у будь-який день можуть почати масштабні переміщення, і тоді через чотири тижні після цього може суттєво змінитися ситуація на полі бою, каже Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов

Український військовий журналіст та експерт. Полковник Збройних сил України, повідомляє Вікіпедія. З листопада 2014 року по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Він зазначає, що російська армія намагається "промацувати" позиції українських військових. Путін шукає слабкі місця в українській обороні. Для цього російські окупанти не шкодують своїх штурмових підрозділів. Зокрема, такі підрозділи загарбники постійно відправляють у бій в районі Красногорівки. Такі ж дії ворога спостерігаються і біля інших населених пунктів.

"Так він (Путін – ред.) діяв у районі Соледара і зараз діє в районі Бахмута. Подібні події відбуваються в районі Сватового та Кремінної, де путінська армія змушена реагувати, рефлексувати на дії українських Сил оборони. Наші війська надто близько підійшли до Кремінної, загрозливою стала ситуація і в районі Сватового", – пояснює експерт.

Селезньов зазначає, що про можливу підготовка росіян до наступу одразу стане відомо українській та західній розвідці, які за цим пильно стежать.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що окупанти почали підготовку до нового наступу. За його словами, ознакою цього є підвищення активності інформаційних атак.

У той же час міністр оборони України Олексій Резніков зазначає, що Росія може вже цієї весни піти в новий наступ на Україну. ЗСУ знають про це і намагаються підготуватися якнайкраще, щоб не дати ворогу прорвати оборону. Однак є нюанс, який може перешкодити цій підготовці.

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