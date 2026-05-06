В Україні хочуть ввести податок на електрокари : чого чекати та як він діє у ЄС

Експерт пояснив, чи варто запроваджувати податки на електромобілі в майбутньому, з огляду на зростання їхньої частки на ринку та досвід інших країн.

Податок на електрокари - чого чекати українцям та як від діє в ЄС

Введення збору для електромобілів в Україні наразі передчасне

Додаткові платежі логічні лише за умови домінування електроавто

В Україні почали говорити про можливе введення щомісячного дорожнього збору для електроавтомобілів. Про те, як працює така практика в різних країнах ЄС розповів в інтерв'ю Главреду голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький

За його словами, підхід до оподаткування електроавтомобілів у країнах ЄС відрізняється і залежить від конкретної держави. У тих країнах, де електротранспорт активно розвивається, зазвичай немає додаткових зборів, а в багатьох східноєвропейських країнах, близьких до України, навпаки діють стимули для його розвитку.

"Якщо ж говорити про країни, які вже досягли значної кількості електромобілів у парку, наприклад Норвегію, то там дійсно можуть бути певні збори. Але це інша ситуація", - пояснив він.

Водночас Бучацький зазначив, що коли частка електромобілів стає домінуючою, зокрема якщо вони становлять близько 80% продажів нових авто і значну частину автопарку, повна відсутність будь-яких платежів стає нелогічною, оскільки це створює дисбаланс у системі.

"Але поки в Україні немає критичної кількості електромобілів на ринку, немає сенсу брати за приклад країни, де частка електромобілів вже дуже висока, а логіка оподаткування зовсім інша", - підсумував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні поки що недоцільно вводити окремі податки чи збори для власників електромобілів, оскільки їхня частка в загальному автопарку залишається незначною, зазначив керівник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Водночас міжнародні партнери наполягають на зміні підходу до оподаткування закордонних онлайн-покупок — зокрема, пропонують запровадити ПДВ навіть на недорогі посилки. За даними ЗМІ, це може бути однією з умов продовження фінансової підтримки в межах програми приблизно на 8,1 млрд доларів.

Крім того, 14 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії військового збору, який тепер залишатиметься чинним ще протягом трьох років після офіційного завершення воєнного стану.

Про персону: Станіслав Бучацький Станіслав Бучацький — український автомобільний експерт, бізнес-консультант і громадський активіст, співзасновник та голова Інституту досліджень авторинку. Спеціалізується на аналізі автомобільного ринку, коментує питання імпорту авто, розмитнення та тенденцій на ринку електромобілів, дає експертні оцінки змінам у законодавстві та податковому регулюванні автомобільної галузі. Бучацький активно виступає у ЗМІ та спеціалізованих виданнях, є автором аналітичних матеріалів і порад щодо ввезення автомобілів в Україну, а також має практичний досвід водіння з 2008 року та численні подорожі, що формують його професійний погляд на автомобільну тематику.

