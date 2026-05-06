Колишня дружина Кличка та мати його доньки зробила неймовірне особисте зізнання

Колишня дружина Володимира Кличка і мати їхньої єдиної дочки Хейден Панеттьєрі вперше відверто розповіла про свою сексуальність.
Як пише Page Six, актриса зізналася у своїй бісексуальності в мемуарах "Це я: Розплата", які вийдуть 19 травня.
"Тепер… коли я вирішила поділитися цим зі світом, я з упевненістю можу сказати, що так, я бісексуалка", — сказала 36-річна зірка серіалу "Герої" виданню в середу. "Я сказала це! Це перший раз, коли я змогла сказати це вголос".
Хоча Панеттьєрі ніколи не відчувала, що "настав відповідний час" для публічної заяви про свою сексуальність, вона пожартувала, що "краще пізно, ніж ніколи".
Зірка зазначила, що в юності її "змушували завжди бути ідеальною" і "не заохочували просто бути собою".
Вона додала: "Потім настав період, коли здавалося, що визнання бісексуальності або того, що людям подобаються дівчата, особливо жінкам, стало модою".
Панеттьєрі уточнила, що за ці роки у неї були "романтичні стосунки з жінками".
"Це було страшно, тому що папараці постійно підстерігали мене на вулиці і стежили за мною всюди", — згадувала вона, зазначаючи, що "навіть у дитинстві її набагато більше приваблювали жінки, ніж… чоловіки".
Номінантка на "Золотий глобус" продовжила: "Я пробувала, але оскільки нікому про це не розповідала, мені не вистачало сміливості повністю зануритися в це емоційно. Тому що, якби я закохалася, мені б не хотілося це приховувати".
Про особу: Хайден Пенеттьєрі
Хайден Пенеттьєрі — американська акторка та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.
З 2009 року Хейден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розлучилася.
У колишньої пари є дочка — Кайя-Євдокія Кличко
