Колишня дружина Кличка та мати його доньки зробила неймовірне особисте зізнання

Хайден Пенетьєррі заговорила про дуже особисті теми напередодні важливої події.

Гайден готується випустити мемуари / Колаж Главред, фото Instagram/haydenpanettiere

Колишня дружина Володимира Кличка і мати їхньої єдиної дочки Хейден Панеттьєрі вперше відверто розповіла про свою сексуальність.

Як пише Page Six, актриса зізналася у своїй бісексуальності в мемуарах "Це я: Розплата", які вийдуть 19 травня.

"Тепер… коли я вирішила поділитися цим зі світом, я з упевненістю можу сказати, що так, я бісексуалка", — сказала 36-річна зірка серіалу "Герої" виданню в середу. "Я сказала це! Це перший раз, коли я змогла сказати це вголос".

Хайден Пенетьєрі чудово виглядає

Хоча Панеттьєрі ніколи не відчувала, що "настав відповідний час" для публічної заяви про свою сексуальність, вона пожартувала, що "краще пізно, ніж ніколи".

Зірка зазначила, що в юності її "змушували завжди бути ідеальною" і "не заохочували просто бути собою".

Вона додала: "Потім настав період, коли здавалося, що визнання бісексуальності або того, що людям подобаються дівчата, особливо жінкам, стало модою".

Хайден Панеттьєрі змінила імідж

Панеттьєрі уточнила, що за ці роки у неї були "романтичні стосунки з жінками".

"Це було страшно, тому що папараці постійно підстерігали мене на вулиці і стежили за мною всюди", — згадувала вона, зазначаючи, що "навіть у дитинстві її набагато більше приваблювали жінки, ніж… чоловіки".

Номінантка на "Золотий глобус" продовжила: "Я пробувала, але оскільки нікому про це не розповідала, мені не вистачало сміливості повністю зануритися в це емоційно. Тому що, якби я закохалася, мені б не хотілося це приховувати".

Про особу: Хайден Пенеттьєрі Хайден Пенеттьєрі — американська акторка та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Хейден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розлучилася.

У колишньої пари є дочка — Кайя-Євдокія Кличко

