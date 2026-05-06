Замість спеки - грози та сильний вітер: коли погода в Україні різко зміниться

Погода в Україні у четвер, 7 травня, все ще буде спекотною, але в деяких регіонах прогнозуються грози та штормовий вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Так, завтра протягом дня очікується +22...+28 градусів.
"Нагадую, що сьогодні та завтра Україна - найспекотніша країна Європи", - додала синоптикиня.
За її словами, у четвер дощі з грозами ймовірні в західних областях України, на решті території втримається суха погода.
Також у західних областях буде сильний південно-західний вітер, який може досягати штормових значень.
Погода в Києві
У Києві 7 травня опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становите +25 градусів. Також буде рвучкий південно-західний вітер.
Діденко підкреслила, що надалі дощів з грозами побільшає, а температура повітря знизиться. Лише в східній частині ще залишиться дуже тепла погода.
Погода в Україні впродовж тижня
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що протягом тижня нічні заморозки повністю відступлять, а денний фон температури вже відповідатиме літнім показникам.
За його словами, вітер протягом усього тижня очікується слабким, в окремі дні пройдуть короткочасні дощі, місцями у супроводі грози та дрібного граду.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі заявляли, що 6-8 травня в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпечності.
У Житомирі та по всій області 7 травня збережеться по‑літньому тепла погода. День пройде під мінливою хмарністю, але без істотних опадів - небо час від часу затягуватимуть хмари, однак дощу синоптики не очікують.
Водночас на Рівненщині очікується контрастна погода. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів вночі, вдень можливі короткочасні дощі з грозами.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
