Замість спеки - грози та сильний вітер: коли погода в Україні різко зміниться

Погода в Україні у четвер, 7 травня, все ще буде спекотною, але в деяких регіонах прогнозуються грози та штормовий вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Так, завтра протягом дня очікується +22...+28 градусів.

"Нагадую, що сьогодні та завтра Україна - найспекотніша країна Європи", - додала синоптикиня.

За її словами, у четвер дощі з грозами ймовірні в західних областях України, на решті території втримається суха погода.

Також у західних областях буде сильний південно-західний вітер, який може досягати штормових значень.

Погода в Києві

У Києві 7 травня опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становите +25 градусів. Також буде рвучкий південно-західний вітер.

Діденко підкреслила, що надалі дощів з грозами побільшає, а температура повітря знизиться. Лише в східній частині ще залишиться дуже тепла погода.

Погода в Україні впродовж тижня

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що протягом тижня нічні заморозки повністю відступлять, а денний фон температури вже відповідатиме літнім показникам.

За його словами, вітер протягом усього тижня очікується слабким, в окремі дні пройдуть короткочасні дощі, місцями у супроводі грози та дрібного граду.

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі заявляли, що 6-8 травня в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпечності.

У Житомирі та по всій області 7 травня збережеться по‑літньому тепла погода. День пройде під мінливою хмарністю, але без істотних опадів - небо час від часу затягуватимуть хмари, однак дощу синоптики не очікують.

Водночас на Рівненщині очікується контрастна погода. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів вночі, вдень можливі короткочасні дощі з грозами.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

