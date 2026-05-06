"Одержима росіянами": Ніколь Кідман зізналася в любові до Достоєвського та Толстого

Коротко:
- Ніколь Кідман цінує творчість Льва Толстого та Федора Достоєвського
- Актриса згадала поїздку до Санкт-Петербурга у 2018 році
Голлівудська актриса Ніколь Кідман зізналася, що з юності захоплювалася російською літературою і особливо цінує творчість Льва Толстого та Федора Достоєвського. Про це вона розповіла в бесіді з ведучими YouTube-подкасту Las Culturistas.
За словами актриси, її інтерес почався зі списку книг, обов'язкових для прочитання. Спочатку вона звернулася до творів Достоєвського, а потім захопилася ними настільки, що продовжила читати його книги одну за одною. Пізніше Кідман відкрила для себе Толстого і, як вона зазначила, в якийсь момент "стала одержимою" російською літературою.
"Я виросла, читаючи російську літературу. Я була одержима росіянами. У мене був один зі списків ста книг, які потрібно прочитати. Я почала з Достоєвського, а потім подумала – "о, зачекайте" – і просто продовжила читати Достоєвського. Потім перейшла до Толстого і не встигла озирнутися, як уже була одержима росіянами", – із захопленням сказала вона.
Актриса також згадала поїздку до Санкт-Петербурга у 2018 році, де відвідувала місця, пов'язані з романом "Війна і мир". За її словами, ця подорож відіграла важливу роль у формуванні її художнього смаку.
Водночас висловлювання Кідман викликали неоднозначну реакцію в соцмережах. Частина користувачів розкритикувала актрису за відсутність згадки про сучасний контекст – зокрема, війну Росії проти України.
Про особу: Ніколь Кідман
Ніколь Кідман — австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка та посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреат премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник" (перша актриса з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Власниця іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".
