Крилаті ракети вже не в пріоритеті: як РФ змінила тактику ударів по Україні

Марія Николишин
6 травня 2026, 19:28оновлено 6 травня, 20:43
Експерт зауважив, що можливості використання росіянами ракет Х-101 обмежені.
Нова тактика РФ для ударів по Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Росіяни перестали використовувати крилаті ракети типу Х-101 для ударів по Україні
  • Наразі Росія роблять більший акцент на балістику
  • Також окупанти роблять ставку на ударні безпілотники, які значно дешевші

Країна-агресор Росія змінює підхід до ракетних ударів по Україні. Зокрема, окупанти дедалі менше покладаються на крилаті ракети й переорієнтовуються на інші засоби ураження. Про це заявив військовий експерт і офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров в ефірі Radio NV.

За його словами, наразі росіяни роблять більший акцент на балістику.

"У нас немає достатньої кількості засобів. Тим паче, враховуючи останні дані, які ми отримали з США, з Близького Сходу, в нас є певні перестороги щодо отримання в майбутньому боєкомплекту до систем Patriot. Росіяни роблять ставку ще на ударні безпілотники. Це дешево, але теж може завдати багато шкоди", - наголосив він.

Експерт також додав, що можливості використання росіянами ракет Х-101 обмежені через проблеми з носіями – літаками Ту-95.

"Було відомо ще наприкінці 2025 року, що вони навіть спеціально перебудовували свій ВПК під постачання комплектуючих саме до балістичних ракет. Причому і ракети С-300, С-400, останнім часом ми не бачимо їх використання як ракети земля-земля. Лише як ракети ППО. Це пов’язано з тим, що вони ракети ППО вимушені витрачати на українські обстріли", - підкреслив Крамаров.

Ракета Х-101 / Інфографіка: Главред

Загроза масованого удару

Моніторингові канали повідомляють, що Росія, ймовірно, готується до нанесення масованого ракетного удару по Україні у найближчі дні.

Зазначається, що РФ планує бити по Україні ракетами вкінці поточного - на початку наступного тижня.

Крім того, загроза масованої атаки буде особливо високою у період з 10 по 12 травня.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 6 травня російські військові завдали удару дронами по дитячому садку в центрі Сум. На місці влучання рятувальники виявили тіло жінки. Загибла – охоронниця дошкільного закладу.

5 травня російські окупанти завдали ударів КАБами та дронами по Запоріжжю. В результаті атаки загинуло щонайменше 12 осіб. Один із постраждалих, якого рятувальники витягли з-під завалів, помер у лікарні.

У ніч на 5 травня війська РФ атакували об’єкт газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули рятувальники ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, ворог повторно вдарив ракетою просто по людях. Внаслідок цинічного удару РФ є загиблі та багато поранених серед рятувальників.

Про персону: Андрій Крамаров

Андрій Крамаров - офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт.

Згідно з його сторінкою в Facebook, раніше працював на посаді "головний спеціаліст" у Національному банку України та юрисконсультом в Ощадбанку.

Вивчав міжнародний бізнес в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та право в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Ракети здатні нести ядерний потенціал: в РФ раптово почали випробування

