РФ можуть запропонувати переговори: у Зеленського розкрили сценарій звільнення Криму

При звільненні Криму окупантам можуть поставити ультиматум, розповіла Таміла Ташева.

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Таміла Ташева назвала варіант звільнення Криму / УНІАН/injir.media

При звільненні Криму від російської окупації буде реалізований той шлях, який буде максимально оптимальним на певний момент, заявила постійний представник президента України на півострові Таміла Ташева.

В інтерв'ю РБК-Україна вона зазначила, що на сьогодні розглядається варіант звільнення Криму військовим шляхом.

"Чи хочемо ми мінімізувати жертви? Однозначно хочемо, і президент Зеленський неодноразово про це говорив: "Я б хотів, щоб ми звільнили Крим не військовим шляхом, тому що це означатиме, що буде менше жертв, руйнувань цивільної інфраструктури і так далі", — уточнила співрозмовниця.

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Разом з тим не виключено, що на певному етапі звільнення півострова РФ будуть запропоновані переговори, підкреслила постійний представник президента України в Криму.

"І тому, коли ми будемо на межі з Кримом, вже зайдемо, скажімо, в Красноперекопськ, ми можемо запропонувати Росії: окей, давайте поговоримо як ви з Криму будете виходити. Ви все одно звідси підете, тому що ми вам вже руйнуємо ланцюги постачання, загнали вас у кут. Будь-які війни завершуються все одно якимось перемовним процесом. Якщо росіяни не підуть на це, будемо продовжувати звільняти військовим шляхом", — додала Ташева.

Звільнення Криму

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що країна-окупант Росія влаштувала тотальне беззаконня в окупованому Криму. Немає ніяких альтернативних варіантів, крім звільнення Україною півострова. Саме з окупації Кримського півострова почалася спроба Москви поневолити українців і народи цивілізованої Європи.

Він сказав про те, що звільнення Криму – безальтернативний варіант подальшого розвитку подій.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга зазначив, що Україна допускає переговори з агресором Росією щодо Криму в якості однієї з опцій після виходу українських військ на адмінкордон Херсонської області.

"Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (Кримського півострова, – ред.) нашою армією", — підкреслив Сибіга.

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

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