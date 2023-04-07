Час окупації Росії в Криму добігає кінця, і росіяни це вже зрозуміли - Кулеба

У березні 2023 року, в порівнянні з тим же періодом минулого року, росіяни стали в два рази менше цікавитися відпочинком в захопленому Криму.

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Росіяни все менше хочуть в Крим і розуміють, що час насолоджуватися вкраденою українською землею добігає кінця - Кулеба / Колаж УНІАН, GoogleMaps

Громадяни країни-агресора Росії, яка окупувала українців Крим, стали в два рази менше цікавитися відпочинком на півострові. Вони вже розуміють, що час контролю з боку Москви над захопленою територією України добігає кінця. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що згідно з даними пошукової системи Яндекс, росіяни втратили інтерес до відпочинку в захопленому Криму.

На думку дипломата, ситуація свідчить про розуміння громадянами РФ втрати російськими окупантами контролю над Кримським півостровом.

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"У березні 2023 року було вдвічі менше пошукових запитів "відпочинок у Криму" (129 000), ніж у березні 2022 року (261 000). Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоджуватися вкраденою українською землею добігає кінця", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Повернення Криму в Україну

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес раніше заявив, що сили оборони України зруйнують "сухопутний коридор" російських військ, який йде з території РФ через захоплені українські землі до окупованого Криму.

Згідно з його прогнозом, контрнаступ ЗСУ буде успішним і дозволить зробити Кримський півострів вразливим для окупантів.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зробив скандальну заяву на адресу України щодо Криму.

Він закликав Київ, мовляв, "відмовитися від окупованого Криму, щоб завершити війну". При цьому він визнав, що агресор Росія не може захопити Україну.

Речник МЗС України Олег Ніколенко різко відповів на, мовляв, "ініціативу" бразильського президента. Дипломат підкреслив, що Україна не торгує територіями і немає жодних причин, за яких Київ мав би поступитися своїми землями.

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