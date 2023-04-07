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"Україна не торгує територіями": у МЗС відповіли президенту Бразилії щодо Криму

Олексій Тесля
7 квітня 2023, 13:55 оновлено 7 квітня, 14:18
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Олег Ніколенко прокоментував пропозицію президента Бразилії Інасіо Лула да Сілви.
Лула
У МЗС поставили на місце президента Бразилії / УНІАН, Facebook/Lula

У Міністерстві закордонних справ прокоментували пропозицію президента Бразилії Інасіо Лула да Сілви щодо територіальних поступок Росії.

Україна не торгує своїми територіями, підкреслив речник МЗС України Олег Ніколенко в Facebook.

Таким чином він прокоментував пропозицію президента Бразилії Інасіо Лула да Сілви віддати Росії Крим.

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"Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення для припинення російської агресії. Водночас маємо чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями. Немає ніякої юридичної, політичної або моральної причини, чому ми повинні поступатися хоча б сантиметр української землі", — підкреслив Ніколенко.

Він підкреслив, що українська позиція залишається незмінною: будь-які посередницькі зусилля для відновлення миру повинні базуватися на повазі до суверенітету і повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН.

Скандальна заява президента Бразилії

Луїс Інасіу Лула да Сілва зробив скандальну заяву з приводу війни в Україні, фактично заохотивши загарбницькі дії окупантів РФ.

На думку президента Бразилії, такий крок нібито необхідний для того, щоб покінчити з війною.

"Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він (Путін - ред.) ще вдерся, він повинен подумати. Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує спокою... Ми повинні знайти рішення", - додав Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Італії, лідер партії "Вперед, Італія" (Forza Italia) Сільвіо Берлусконі вважає, що Європа повинна "змусити" Україну прийняти вимоги Путіна, щоб припинити війну.

Політик заявляв, що він готовий разом з екс-канцлером ФРН Ангелою Меркель стати посередником на переговорах України та Росії. Крім того, Берлусконі сказав, що санкції нібито ніяк не впливають на РФ і економічний стан держави-агресора.

Наприкінці грудня колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зараз не йдеться про її участь у можливих переговорах про завершення війни в Україні. При цьому екс-політик впевнена в тому, що війна обов'язково закінчиться за столом переговорів.

Інші новини:

Бразилія МЗС України Олег Ніколенко війна Росії та України
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