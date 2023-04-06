Україна буде готова вести переговори щодо Криму: у Зеленського назвали умову

Разом з тим, Київ не відмовляється від звільнення півострова від російських окупантів військовим шляхом.

У Зеленського назвали умову початку переговорів щодо Криму / Вікіпедія, УНІАН

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга заявив, що Україна буде готова до переговорів щодо майбутнього тимчасово окупованого Криму з Росією, якщо ЗСУ проведуть успішний контрнаступ і дійдуть до адмінкордону півострова з Херсонською областю.

В інтерв'ю Financial Times він підкреслив, що це не означає, що Україна відмовляється від звільнення півострова від російських окупантів військовим шляхом.

"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання... Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (півострова – ред.) нашою армією", – заявив Сибіга.

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Заступник керівника ОП підкреслив, що Зеленський і його помічники зараз обговорюють такий варіант суто для території окупованого Криму.

Видання зазначає, що цей коментар Сибіги став "найбільш чіткою заявою про зацікавленість у переговорах з РФ" з квітня 2022 року після припинення переговорів з країною-агресором.

Повернення Криму під контроль України

Нещодавно в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що армія збирається звільнити захоплений Росією Крим. За даними розвідників, на півострові серйозно змінилися настрої. Після злочинів російських окупантів в Україні свою політичну позицію поміняли навіть ті, хто підтримував режим Путіна.

Як зазначив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, перелом у війні проти Росії може наступити на початку літа, коли ЗСУ зберуть достатньо ресурсів для великого контрнаступу. За словами експерта, Росія до тих пір не матиме надпотужних ресурсів, щоб стримати наступальні дії ЗСУ, особливо бронетанкових сил, які Україна сьогодні отримує.

Раніше російський адвокат і правозахисник Микола Полозов заявив, що російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним у той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що в цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

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