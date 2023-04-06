УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна буде готова вести переговори щодо Криму: у Зеленського назвали умову

6 квітня 2023, 07:27
Разом з тим, Київ не відмовляється від звільнення півострова від російських окупантів військовим шляхом.
Андрій Сибіга, Крим
У Зеленського назвали умову початку переговорів щодо Криму / Вікіпедія, УНІАН

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга заявив, що Україна буде готова до переговорів щодо майбутнього тимчасово окупованого Криму з Росією, якщо ЗСУ проведуть успішний контрнаступ і дійдуть до адмінкордону півострова з Херсонською областю.

В інтерв'ю Financial Times він підкреслив, що це не означає, що Україна відмовляється від звільнення півострова від російських окупантів військовим шляхом.

"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання... Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (півострова – ред.) нашою армією", – заявив Сибіга.

відео дня

Заступник керівника ОП підкреслив, що Зеленський і його помічники зараз обговорюють такий варіант суто для території окупованого Криму.

Видання зазначає, що цей коментар Сибіги став "найбільш чіткою заявою про зацікавленість у переговорах з РФ" з квітня 2022 року після припинення переговорів з країною-агресором.

Повернення Криму під контроль України

Нещодавно в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що армія збирається звільнити захоплений Росією Крим. За даними розвідників, на півострові серйозно змінилися настрої. Після злочинів російських окупантів в Україні свою політичну позицію поміняли навіть ті, хто підтримував режим Путіна.

Як зазначив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, перелом у війні проти Росії може наступити на початку літа, коли ЗСУ зберуть достатньо ресурсів для великого контрнаступу. За словами експерта, Росія до тих пір не матиме надпотужних ресурсів, щоб стримати наступальні дії ЗСУ, особливо бронетанкових сил, які Україна сьогодні отримує.

Раніше російський адвокат і правозахисник Микола Полозов заявив, що російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним у той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що в цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Криму
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:18

Україна готує 40 тисяч бійців штурмової бригади для контрнаступу - Reuters

08:09

Російські війська добровільно виведуть з України: Жданов озвучив єдину умову

07:43

Старі кришки від консервації - скарб: як їх використовують повторно

07:28

"Небезпека поруч": Шойгу і Герасимов можуть домовитися із ЦРУ про ліквідацію Путіна - ГудковВідео

07:27

Україна буде готова вести переговори щодо Криму: у Зеленського назвали умовуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

06:51

Китай відхрестився від "безмежної дружби" з РФ - аналітики ISW

06:30

Для повоторения сталінського терору все готовоПогляд

05:00

Розлючена російська актриса прямо на сцені плюнула в обличчя партнеру по виставі

04:10

Смирнов розповів, навіщо віряни УПЦ МП блокують входи до Києво-Печерської лавриВідео

Реклама
03:25

Рушники будуть як нові навіть без машинки: японський метод прання

03:20

Складно повірити, але він підкорив весь світ: справжній секретний пиріг з цибулею - рецептВідео

02:42

"Вона що, під кайфом?": Волочкова стала посміховиськом на Красній площіВідео

02:10

Вікторія Варлей знялася топлес для обкладинки Playboy

01:37

Що посадити на дачній ділянці, щоб комарі не заважали жити

00:51

3 речі потрібно викинути з дому в найважливіший день квітня: прикмети на 6 квітняВідео

00:01

Шалене везіння і тотальна удача вже стукають у двері: яким знакам зодіаку чекати сюрпризів у квітніВідео

00:00

У Росії скасовують концерти ще однієї російської співачки, яка проти війни

05 квітня, середа
23:47

Жінка обрала для своєї майбутньої доньки "божевільне" ім'я: родичі обурені

23:26

"Ніхто і нікчемна істота": ведучий емоційно звернувся до Лорак

23:18

Які знаки зодіаку володіють даром передбачення: топ-5 найпотужніших інтуїтів

Реклама
23:11

Потепління +22 увірветься швидко: синоптики назвали найспекотніший день квітняВідео

22:57

Пугачова ніжно звернулася до "путініста" РезніковаВідео

22:49

З вікон валить чорний густий дим: у Москві спалахнула будівля Міноборони РФВідео

22:44

Курс долара неабияк вразить перед Великоднем: експерт здивував прогнозом щодо вартості валютиВідео

22:29

"Все повинно бути по-іншому": Горбунов розповів, чим його розчарували Винник і ЯмаВідео

21:59

Лавров видав новий перл: йде "війна в гарячій стадії" між РФ і СШАВідео

21:44

Резніков назвав справжню причину, чому Захід затягує з винищувачами для УкраїниВідео

21:44

Потрібно знайти зайву літеру за 10 секунд: впораються лише люди з високим рівнем IQВідео

21:37

Як виглядати дорого без особливих витрат: 7 хитрих трюків, що роблять образ розкішним

21:23

Кричала і відбирала дитину: дивна жінка намагалась вирвати малюка прямо з рук батька

21:19

Всього 1 слово потрібно сказати 40 разів на Благовіщення: воно принесе достаток - прикмети 7 квітняВідео

21:12

Зірка "Сватів" в червоному корсеті зухвало похвалилася пружними ніжками

20:38

Театральний квітень: Шіллер, Цвейг, Гоголь, журналіст Вертинський та прем'єра про Маму

20:30

Нова техніка, літаки і танки: підсумки візиту Зеленського до ПольщіВідео

19:30

П'яного Остапа Ступку відправили в ізолятор: акторові загрожує 3 роки в'язниціВідео

19:22

"Домовленості виконані": польські танки вже на полі бою в Україні - ЗеленськийВідео

19:20

Позитивний сигнал від американського істеблішментуПогляд

19:02

Кличко в Лісабоні обговорив із дипломатами відновлення Києва та підтримку УкраїниФото

18:46

Почав заїкатися та всіляко викручуватися: Путін потрапив у незручне становище на зустрічі з посламиВідео

18:29

Україну здригнув землетрус 5 квітня: де була загрозаВідео

Реклама
18:28

Народне інтерв’ю з Русланом Сенічкіним: мрії, хобі та про що хоче поговорити з президентом

18:10

Путін видав нову маячню і назвав "винних" у вбивстві українцівВідео

17:50

Навіщо носити в кишені лавровий лист: гроші попливуть просто в руки

17:46

Не на того напав: пітон спробував з'їсти мангуста, але поплативсяВідео

17:25

"Російські генерали готують жест доброї волі": Світан розповів про неминучий "котел" у КримуВідео

16:39

"Будуть прийняті правильні рішення": ЗСУ можуть вийти з Бахмута - ЗеленськийВідео

16:17

"Тітка "Нашої Раші" передивилась": скандальна росіянка відповіла, чому РФ вигнали зі спорту та ОІВідео

16:14

Фото потрапили в мережу: Остап Ступка влаштував п'яне ДТП в Києві

16:10

Ребел Вілсон нарешті показала обличчя доньки від сурогатної матеріВідео

16:06

Ні волосся, ні колишньої бороди: на що перетворився Кіркоров після пластикиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти