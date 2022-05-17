Евакуація з Азовсталі: операція з порятунку захисників Маріуполя триває - Верещук

Віцепрем'єр Ірина Верещук повідомила, що йде робота над наступними етапами гуманітарної операції в Маріуполі.
Гуманітарна операція з порятунку українських захисників Маріуполя триває. Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук.
За її словами, в інтересах збереження життів 16 травня були евакуйовані 52 тяжкопоранених українських військовослужбовця.
"Після стабілізації їхнього стану ми їх обміняємо на російських військовополонених", - написала Верещук в Telegram.
"Працюємо над наступними етапами гуманітарної операції. Дасть Бог, все буде добре", - додала віцепрем'єрка.
Тим часом пресслужба Нацгвардії оприлюднила фото поранених бійців, яких вдалося вивезти з Азовсталі.
Евакуація поранених з Азовсталі
16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.
Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила під час виступу заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Інформацію про евакуацію бійців Азова також підтвердив і президент Володимир Зеленський.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України вранці 17 травня повідомило, що "для якнайшвидшого повернення" евакуйованих увечері в понеділок захисників Маріуполя "буде здійснена процедура обміну". Також проводяться всі необхідні заходи з порятунку тих, хто залишився на Азовсталі.
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