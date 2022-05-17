Евакуація з Азовсталі: операція з порятунку захисників Маріуполя триває - Верещук

Гуманітарна операція на Азовсталі триває / Колаж УНІАН, facebook.com/NGUmainpage

Гуманітарна операція з порятунку українських захисників Маріуполя триває. Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

За її словами, в інтересах збереження життів 16 травня були евакуйовані 52 тяжкопоранених українських військовослужбовця.

"Після стабілізації їхнього стану ми їх обміняємо на російських військовополонених", - написала Верещук в Telegram.

"Працюємо над наступними етапами гуманітарної операції. Дасть Бог, все буде добре", - додала віцепрем'єрка.

Тим часом пресслужба Нацгвардії оприлюднила фото поранених бійців, яких вдалося вивезти з Азовсталі.

Поранені бійці, яких вдалося вивезти з Азовсталі / Фото facebook.com/NGUmainpage

Евакуація поранених з Азовсталі

16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила під час виступу заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Інформацію про евакуацію бійців Азова також підтвердив і президент Володимир Зеленський.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вранці 17 травня повідомило, що "для якнайшвидшого повернення" евакуйованих увечері в понеділок захисників Маріуполя "буде здійснена процедура обміну". Також проводяться всі необхідні заходи з порятунку тих, хто залишився на Азовсталі.

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