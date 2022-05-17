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У Мережі опубліковано відео моменту виходу захисників Маріуполя з Азовсталі

17 травня 2022, 18:06

Україна почала операцію з порятунку захисників України 16 травня.

Азовсталь
Україна продовжує проводити роботу щодо евакуації українських військових з Азовсталі / Фото УНІАН

У соціальних мережах опублікували момент виходу українських військових з Азовсталі у блокадному Маріуполі. Військові йдуть і несуть тяжкопоранених бійців на ношах.

У Telegram-каналі Мариуполь сейчас у вівторок, 17 травня, опублікували відео моменту виходу захисників України з Азовсталі. На кадрах можна побачити, як військові йдуть і несуть важкопоранених солдатів на ношах.

Не видається можливим точно розгледіти, що на відео саме українські військові.

Евакуація захисників України з Азовсталі у Маріуполі

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 16 травня заявила, що Україна почала операцію з порятунку заблокованих на території Азовсталі захисників Маріуполя.

Вона розповіла, що до медичного закладу до Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор привезли до Оленівки. Їх повернуть додому за процедурою обміну.

Маляр підкреслила, що спільними зусиллями ГУР Міноборони, ЗСУ, Нацгвардї і Держприкордонслужби проводяться заходи щодо повернення українських військових, які на даний момент знаходяться у Азовсталі.читайте такожУ розвідці розкрили деталі порятунку українських захисників з Азовсталі

Евакуацію військових підтвердив президент України Володимир Зеленський.

"Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну і наших людей. Завдяки діям українських військових - ЗСУ, розвідки, а також перемовної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН сподіваємося, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, ці слова зрозуміє кожна адекватна людина", - сказав президент.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук сказала, що 16 травня, були евакуйовані з Азовсталі 52 тяжкопоранених українських військовослужбовців. Після стабілізації їхнього стану Україна поверне їх додому за процедурою обміну полонених.

Інші новини:

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