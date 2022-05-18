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"Ми звільнили більше, ніж росіяни займають": Арестович показав карту військових дій в Україні

18 травня 2022, 07:51

Найбільше військ ворога зосереджено на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також у місцях, де вони намагаються атакувати.

Арестович, ВСУ
Арестович показав карту військових дій в Україні / Фото УНІАН

Станом на 17 травня українська армія звільнила у півтора раза більше територій, ніж займають російські війська. Найбільше військ ворога зосереджено на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також у місцях, де вони намагаються атакувати. Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

За його словами, на карті, яку зробили західні журналісти, детально видно, де російські війська зосереджені.

"Можете уявити, що буде, якщо українська сторона перейде там у наступ, пробиває рожеве і переходить у сіреньке. Сіреньке - взагалі немає військ, сил не вистачає", - розповів Арестович.

Радник глави ОП зазначив, що "карта дуже щадна для РФ".

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Фото Telegram Арестовича

"Насправді ситуація набагато гірша. Вони тонкою лінією розташовані навколо всієї лінії фронту від Херсона і аж до Харкова. Під Харковом їх багато, там сильно зафарбовано рожевим і в районі так званих "ЛНР / ДНР". І ось червоне, досить щільне розташування військ - це місця, де вони намагаються атакувати: Гуляй Поле під Запоріжжям, правий берег Дніпра з Херсоном разом узятий, і, зрозуміло, Харківська область, тому що там йде закид через Куп'янськ", — сказав Арестович.

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Фото Telegram Арестовича
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Фото Telegram Арестовича

Він також розповів про декілька місць, які вдалося відбити ЗСУ попри концентрацію військ РФ.

"Надзвичайно цікаві ось ці містечка на Криворізькому напрямку, Жовті, там, де Дніпро широкий, це наші відбили, наступаючи від Кривого Рогу. І цікаво на запорізькому напрямку. Там, якщо уважно подивитися, є такі маленькі острівці. Вони спочатку були зайняті російськими військами, а тепер відбиті українськими. І найголовніше: зліва до Ізюмського угруповання теж підбирається якась "бяка" жовта, якої, якщо російське командування хотіло провести правильну операцію, не повинно було бути", - розповів він.

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Як повідомляв Главред, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський заявив, що механізм ленд-лізу, за яким США можуть надати Україні більше озброєння для захисту від Росії, може запрацювати на повну через тиждень або два тижні. Скільки зброї отримає наша держава в рамках такого механізму, залежатиме від спроможності економіки Сполучених Штатів і від наявності потрібного Україні озброєння.

Інші новини:

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