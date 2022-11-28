"РФ до такої війни не готувалася": на фронті назріває перелом – Грабський

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що на фронті назріває перелом/ УНІАН, сайт Кремля

У Росії були неготові до того, що війна проти України розвиватиметься саме таким чином. У країні-агресорці не витримують тиску санкцій – через них падає російська економіка. До того ж мобілізація в армію РФ просто "вимиває" робочі руки.

Тому у війні назріває переломний момент. Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський у коментарі "УНІАН".

Внутрішньополітичні та економічні процеси, які відбуватимуться всередині країни-агресорки, стануть поштовхом до того, що РФ не зможе далі вести бої. Проте період можливого завершення війни експерт не назвав.

"Я не можу сказати, що після Нового року, але ми побачимо цю ситуацію", – зазначив Грабський.

Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Він також наголосив, що Росії буде дуже важко, адже вона використовує лише застрілі види озброєння і техніки. Експерт зазначив, що країна-агресорка ніякого нового виду зброї не створила сама, максимум – це модернізувала радянські зразки озброєння.

"Росіяни використовують в основному радянські запаси зброї, які створювалися ще з часів Другої світової війни і перебувають на базах зберігання.. Від початку було зрозуміло, що Росія до такої війни, яку вона отримала на території України, не готувалася", – каже експерт.

Він зазначив, що в РФ відсутня потужна база військово-промислового комплексу, який свого часу був примітивно розграбований.

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Як повідомляє Офіс президента, на ньому заслухали інформацію про плани ворога на найближчу перспективу та обговорили захист енергетичної системи від можливих російських атак.

Раніше американський аналітик, політолог та історик Хел Брендс зазначав, що успіхи України на фронті можуть стати проблемою для США, тому Сполучені Штати намагаються схилити Україну до переговорів з Росією.

Читайте також: