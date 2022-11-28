Росія готує нову ракетну атаку: Зеленський терміново скликав засідання Ставки

Володимир Зеленський / Офіс президента України

28 листопада президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

Як повідомляє Офіс президента, на ньому заслухали інформацію про плани ворога на найближчу перспективу та обговорили захист енергетичної системи від можливих російських атак.

"Головнокомандувач та командувачі військами оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронтах та дії сил оборони щодо деокупації української території", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, члени Ставки також заслухали інформацію керівників розвідки про плани ворога на найближчу перспективу.

Були узгоджені шляхи реагування на можливі виклики, пов'язані з діями противника. Крім того, на засіданні було розглянуто хід відновлення енергетичної системи та її захист від ймовірних російських атак.

"Окремо було обговорено забезпечення громадян зв'язком і доступом до тепла, проаналізовано темпи розгортання "пунктів незламності" в країні", - додали наостанок.

Війна Росії проти України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше зробив заяву про те, що Україна може взяти участь у переговорах з Росією. Однак діалог має базуватися на територіальній цілісності Української держави в рамках кордонів на 1991 рік. Для цього Москва повинна вивести свої війська з усіх українських територій.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія, мовляв, більше не збирається скидати владу в Україні. За його словами, мовляв, "спецоперація" таких цілей нібито "не переслідує".

Глава Пентагони Ллойд Остін попередив, що якщо війна РФ проти України затягнеться, а ЗСУ продовжать здобувати перемоги на полі бою, Путін може знову погрожувати Києву застосуванням ядерної зброї. На думку Остіна, якщо Москву не зупинити, інші світові автократи будуть намагатися дістати ядерні озброєння.

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