Успіхи України на фронті можуть стати проблемою для США – WP

Американські експерти вважають, що успіхи України на фронті можуть стати проблемою для США/ Reuters, 10-я горно-штурмовая бригада

Хоч українські військові без виснажливих боїв здобули ще одну велику перемогу і повернули Херсон, у США все одно частіше почали говорити про можливі перемовини між Україною і Росією. Україні натякають, що можливо варто було б піти на такий крок.

Американський аналітик, політолог та історик Хел Брендс вважає, що затяжна війна в Україні може стати великою проблемою для Сполучених Штатів. Про причини цього він роздумує у статті для видання The Washington Post.

Брендс назвав три проблеми, які можуть загрожувати Україні у випадку затягування війни:

1. Українські військові можуть зіткнутися з більшим опором з боку окупантів.

Захисникам України вдалося повернути Херсон без виснажливих боїв, проте надалі їм найімовірніше знадобиться відпочинок перед подальшим рухом вперед, вважає американський аналітик. До того ж вони можуть зіткнутися з більшим опором, адже російські сили поповнюють свою чисельність за рахунок мобілізованих.

2. Путін може застосувати ядерну зброю у випадку деокупації Криму.

Брендс зазначає, що російський диктатор Володимир Путін ще раніше погрожував, що може застосувати ядерну зброю у разі наступу українських військових на території, захоплені росіянами з 2014 року. Захисники України на сході та півдні уже переступили ці червоні лінії. Проте Крим є важливішим для Путіна. Тому його деокупація набагато сильніше підірве політичний престиж диктатора РФ.

3. Є загроза проукраїнській коаліції на Заході

Європі буде важко пережити зиму без російських енергоносіїв. Це ще одна причина, чому адміністрація Байдена може схиляти Зеленського до переговорів з Путіним.

Брендс вважає, що якщо Україна хоче отримати підтримку для перемоги у війні, то вона "повинна показати, що відкрита до переговорів щодо її припинення".

Які проблеми для себе бачать США у затяжній війні в Україні

Брендс зазначає, що Сполучені Штати не очікували саме такого розгортання подій під час війни. Для них стало несподіванкою, як успішно українські військові знищують російську армію. Також війна в Україні потягнула за собою стрімке озброєння країн Північноатлантичного альянсу. У той же час Японія, Тайвань і Австралія готуються до можливих військових дій на тлі загрози з Китаю.

Американський аналітик наголосив, що у разі дуже швидкого погіршення ситуації в Тайванській протоці і відносин з США з Китаєм збільшиться кількість прихильників мирних переговорів України і РФ. Адже у США "просто може не вистачити часу для всього світу", каже експерт.

Можливість переговорів між Україною та РФ

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито повинна почати переговори з країною-терористом Росією, не висуваючи жодних попередніх умов. Про це він заявив в ефірі російського пропагандистського телеканалу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, нібито війна між Україною та Росією повинна бути закінчена шляхом дипломатії. На його думку, нещодавня успішна "зернова угода" та обмін полоненими між ЗСУ та російськими окупантами довели реалістичність дипломатичного варіанту закінчення війни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дії російських військ роблять ідею будь-яких мирних переговорів з РФ просто абсурдною. Він наголосив, що подібні закиди Кремль використовує як димову завісу для продовження атак.

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