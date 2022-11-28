УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Успіхи України на фронті можуть стати проблемою для США – WP

28 листопада 2022, 17:01

У Сполучених Штатах активніше схиляють Україну до переговорів з РФ, тому що вони не у всіх військових перемогах ЗСУ бачать позитивні наслідки.

США, украинские военные
Американські експерти вважають, що успіхи України на фронті можуть стати проблемою для США/ Reuters, 10-я горно-штурмовая бригада

Хоч українські військові без виснажливих боїв здобули ще одну велику перемогу і повернули Херсон, у США все одно частіше почали говорити про можливі перемовини між Україною і Росією. Україні натякають, що можливо варто було б піти на такий крок.

Американський аналітик, політолог та історик Хел Брендс вважає, що затяжна війна в Україні може стати великою проблемою для Сполучених Штатів. Про причини цього він роздумує у статті для видання The Washington Post.

Брендс назвав три проблеми, які можуть загрожувати Україні у випадку затягування війни:

1. Українські військові можуть зіткнутися з більшим опором з боку окупантів.

Захисникам України вдалося повернути Херсон без виснажливих боїв, проте надалі їм найімовірніше знадобиться відпочинок перед подальшим рухом вперед, вважає американський аналітик. До того ж вони можуть зіткнутися з більшим опором, адже російські сили поповнюють свою чисельність за рахунок мобілізованих.

2. Путін може застосувати ядерну зброю у випадку деокупації Криму.

Брендс зазначає, що російський диктатор Володимир Путін ще раніше погрожував, що може застосувати ядерну зброю у разі наступу українських військових на території, захоплені росіянами з 2014 року. Захисники України на сході та півдні уже переступили ці червоні лінії. Проте Крим є важливішим для Путіна. Тому його деокупація набагато сильніше підірве політичний престиж диктатора РФ.

3. Є загроза проукраїнській коаліції на Заході

Європі буде важко пережити зиму без російських енергоносіїв. Це ще одна причина, чому адміністрація Байдена може схиляти Зеленського до переговорів з Путіним.

Брендс вважає, що якщо Україна хоче отримати підтримку для перемоги у війні, то вона "повинна показати, що відкрита до переговорів щодо її припинення".

Які проблеми для себе бачать США у затяжній війні в Україні

Брендс зазначає, що Сполучені Штати не очікували саме такого розгортання подій під час війни. Для них стало несподіванкою, як успішно українські військові знищують російську армію. Також війна в Україні потягнула за собою стрімке озброєння країн Північноатлантичного альянсу. У той же час Японія, Тайвань і Австралія готуються до можливих військових дій на тлі загрози з Китаю.

Американський аналітик наголосив, що у разі дуже швидкого погіршення ситуації в Тайванській протоці і відносин з США з Китаєм збільшиться кількість прихильників мирних переговорів України і РФ. Адже у США "просто може не вистачити часу для всього світу", каже експерт.

Можливість переговорів між Україною та РФ

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито повинна почати переговори з країною-терористом Росією, не висуваючи жодних попередніх умов. Про це він заявив в ефірі російського пропагандистського телеканалу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, нібито війна між Україною та Росією повинна бути закінчена шляхом дипломатії. На його думку, нещодавня успішна "зернова угода" та обмін полоненими між ЗСУ та російськими окупантами довели реалістичність дипломатичного варіанту закінчення війни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дії російських військ роблять ідею будь-яких мирних переговорів з РФ просто абсурдною. Він наголосив, що подібні закиди Кремль використовує як димову завісу для продовження атак.

Читайте також:

війна в Україні новини США вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:48

Прикмети на 29 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб удачу залучити

17:05

Росія готує нову ракетну атаку: Зеленський терміново скликав засідання СтавкиВідео

17:01

Успіхи України на фронті можуть стати проблемою для США – WPВідео

16:33

Виття на болотах і ракетний удар по Лаврі: експерт передрік реакцію Росії на заборону УПЦ МПВідео

16:10

Депутат "Єдиної Росії" під час засідання переплутав мікрофон з мікроскопомВідео

Реклама
16:05

Олеся Бацман і Дмитро Гордон показали, як гріються товариством один одного

15:47

"Такий фільм споганили, клоуни": в мережі висміяли Іронію Долі з Кіркоровим і Бузовою

15:46

"Російський суп": Міла Куніс потрапила в скандал через борщ

15:42

Продюсери обрали головного претендента на роль нового Джеймса Бонда - ЗМІВідео

15:27

Світло вмикатимуть на 2-3 години: в ДТЕК розповіли про серйозні проблеми у КиєвіВідео

15:16

Лади закінчилися: матерям загиблих окупантів видали цинічні подарунки

15:07

Гра на руку Кремлю: Вірменію роблять жертвою конфлікту в Карабасі, щоб відвернути світ від війни в Україні

15:03

"Через 6 місяців я поїду в Ялту": у Зеленського зробили гучну заяву про звільнення КримуВідео

14:47

Данілов розповів, які є таємні складові рецепту української перемогиВідео

14:43

Росія може почати масштабну ракетну атаку в будь-який момент: в МВС попередили українцівВідео

14:42

Солістку гурту Kazka розкритикували за невдалий експеримент із зовнішністю

14:32

А Влад знає: Тодоренко анонсувала третю дитину

14:12

Держава має висловити позицію щодо Києво-Печерської Лаври, тягнути не можна - експертВідео

14:11

Різдвяний піст 2022: дата, що можна їсти, головні помилки

14:05

"Ні зв'язку, ні води": зірка "Кріпосної" розповіла, як її батьки виживали в ЧерніговіВідео

Реклама
13:54

Бойкот фехтувальників-росіян та білорусів на міжнародній арені продовжено до березня 2023 року

13:45

Вів "сепаратні переговори" із Заходом і Китаєм: ЗМІ з'ясували, кому була вигідна смерть глави МЗС Білорусі

13:34

Нацрада й Центр протидії дезінформації підписали Меморандум про співпрацю (фото)

13:22

"Бути не може": у Путіна не вірять, що окупанти РФ здатні забратися із Запорізької АЕС

13:20

"Пишний похорон можуть влаштувати вже йому": Лукашенко боїться ліквідації росіянами - опозиціонерВідео

13:08

"Ура, російський паспорт": співачка з Донецька зраділа отриманню громадянства РФВідео

13:00

Гороскоп на завтра 29 листопада: Овни проявлять креативність, а Козероги втілять мрії

12:54

Лукашенко може загинути під час "випадкової" ДТП - Жданов

12:44

"Зернова угода" спрацювала: Ердоган заявив, що війну в Україні можна закінчити переговорамиВідео

12:42

Портативний генератор: як купити без розмитнення і не помилитися з виборомВідео

12:29

Війська РФ за можливості підуть на Київ,"збирачу земель" Путіну потрібна вся Україна - Кличко

12:25

Завдають шкоду Україні: експерт пояснив, чому заборона УПЦ МП потрібна під час війниВідео

12:21

Ігор Кондратюк показав, як зараз виглядає його будинок після березневого обстрілу

12:04

"Заморозити війну і навесні-влітку почати знову": експерти пояснили, навіщо Кремлю блекаут в Україні

11:52

Андрій Хливнюк назвав єдиного російського артиста, з яким підтримує зв'язок

11:26

5 секретів ідеального Олів'є на Новий рік, про які ніхто не знав: старовинний рецепт салатуВідео

11:20

"Путін не вкраде Різдво": Кличко відповів, як Київ проведе новорічні свята і чи буде ялинка

11:14

КРАІЛ взялася за "дочок" 1xBet в Україні: триває тотальна перевірка

11:02

Газпром раптом відмовився від звинувачень на адресу України і "передумав" скорочувати транзитВідео

11:00

Зенітно-ракетний взвод ЗСУ отримав позашляховик за сприяння Favbet Foundation

Реклама
10:57

США можуть передати Україні високоточні снаряди радіусу дії до 150 км - Reuters

10:45

"РФ готується атакувати": у ЗСУ попередили про загрозу масових обстрілів і назвали терміниВідео

10:23

Розкішна краса мудрих дам: найкращі та найгірші відтінки помади для жінок 50+

10:10

Україні потрібна потужна ППО, щоб країна не занурилася в темряву - стратег Міноборони АвстріїВідео

10:00

"Сісти за стіл і шукати компроміс": Лукашенко просить Київ почати переговори з РФ без попередніх умов

10:00

Гороскоп таро на тиждень 28 листопада - 4 грудня: Овнам - розвиток інтуїції, а Козерогам - успіх

09:52

"Відключення світла у Києві можуть тривати аж до весни": Кличко назвав основну проблемуВідео

09:45

Як вибрати стиглий ананас: 4 поради, як купити найсмачніший і соковитий фрукт

09:24

Варто запастися їжею та водою: Кличко розповів, чи буде евакуація з Києва в разі блекауту

09:02

Дальність з повітря - 60 км: Британія передала Україні новітні високоточні ракети Brimstone 2Відео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти