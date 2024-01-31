РФ змінила порядок мобілізації: у британській розвідці розповіли, що відбувається

Росія вибрала новий набір в армію для служби і війни в Україні. На Заході розповіли, що зміниться.

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РФ змінила порядок мобілізації / колаж: Главред, фото: РосЗМІ

Британська розвідка стверджує, що в Російській Федерації змінився підхід до мобілізації і основне джерело нових військовослужбовців для війни в Україні стало іншим. Про це аналітики повідомили у звіті, опублікованому 31 січня.

У розвідці вважають, що набір ув'язнених у Росії для війни був відповіддю і рішенням негайного призову на самому початку вторгнення в Україну і припинила своє існування у вересні 2023 року.

На той момент з ув'язненими було укладено короткострокові контракти. Цей момент став причиною наростання суперечок усередині Росії, оскільки стало більше страху повторення злочинів після повернення додому після служби. До того ж, багато хто відчув неправдивість на тлі глобальної відмінності служби ув'язнених від служби резервістів, адже другі були мобілізованими на невизначений термін.

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Тепер російським ув'язненим пропонують оформляти довгострокові контракти і службу в армії щонайменше до закінчення дії наказу про часткову мобілізацію.

Війна Росії в Україні

Нагадаємо, начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що вже неодноразово порушували питання, чи здатні росіяни піти в наступ на Харків або інші обласні центри. В ефірі телемарафону "Єдині новини" Фітьо заявив, що росіяни не мають сил, щоб рухатися на Харків.

При цьому, рух АТЕШ фіксує в тимчасово окупованому Криму регулярне прибуття нових груп російських окупантів, а також КАМАЗи та Урали, зокрема - на вокзалі в Джанкої. Особовий склад, згідно зі словами АТЕШ, постійно прибуває на поїздах та інших транспортних засобах.

Крім іншого, під час чату на Главреді народний депутат України, дипломат Богдан Яременко заявив, що зараз важко уявити сценарій, де Росія виведе свої війська з України внаслідок внутрішньої ситуації. Навіть якщо в РФ відбудеться палацовий переворот або бунт, російські війська, ймовірно, залишаться в Україні. Вони припинять активні військові дії та перейдуть до окопної війни.

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