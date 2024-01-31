Захід затягує допомогу Україні: ЗМІ назвали дві проблеми, з якими зіткнулися ЗСУ

США і Євросоюз досі не затвердили військову допомогу Україні, через це війська стикаються з проблемами на полі бою, сказали американські журналісти.

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У ЗСУ дефіцит снарядів і ракет до ППО - Bloomberg / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Командування ОС ЗСУ

Сили оборони України мають дефіцит в артилерійських снарядах і ракетах протиповітряної оборони в боях з окупантами агресора Росії. Захід досі не виділив допомогу, ситуація на фронті стає важкою.

Як повідомляє Bloomberg, українським військам не вистачає артилерійських снарядів і ракет ППО для захисту від окупантів. У такій ситуації обстановка на фронті стає складнішою.

"Через нещодавні хвилі російських ракетних атак загинули десятки людей у Києві та інших містах, оскільки протиповітряна оборона України, що значною мірою покладається на дорогі ракети-перехоплювачі, надані союзниками, не змогла знищити таку кількість цілей, повідомляє European diplomat", - зазначено в публікації. відео дня

Військове протистояння перетворилося на окопну війну з БПЛА, і в ній мало шансів на те, що сторони можуть здивувати одна одну на полі бою. Україна потребує стабільних постачань артснарядів та інших боєприпасів, які намагаються забезпечити їй союзники.

Боєприпаси для армії України

Прем'єр Естонії Кайя Каллас у березні минулого року заявила, що країни ЄС домовилися передати Києву 1 мільйон боєприпасів. За її словами, такий крок дасть змогу наростити виробництво і підвищити рівень європейської безпеки.

Пізніше в Євросоюзі пообіцяли дати Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року.

Журналісти Financial Times зробили прогноз про виробництво снарядів для України, згідно з яким оборонним компаніям потрібно 2 роки для забезпечення ЗСУ боєприпасами. Країни Заходу наповнюють свої арсенали і посилюють допомогу Києву.

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