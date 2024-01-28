До Криму звозять окупантів: партизани показали, що відбувається в Джанкої

Російські війська привозять солдатів у тимчасово окупований Крим.

https://glavred.net/ukraine/v-krym-svozyat-okkupantov-partizany-pokazali-chto-proishodit-v-dzhankoe-10536866.html Посилання скопійоване

До Криму звозять окупантів / колаж: Главред, фото: АТЕШ

Рух АТЕШ фіксує в тимчасово окупованому Криму регулярне прибуття нових груп російських окупантів, а також КАМАЗи та Урали, зокрема - на вокзалі в Джанкої. Про це партизани повідомили у своєму Telegram-каналі.

Особовий склад, згідно зі словами АТЕШ, постійно прибуває на потягах та інших транспортних засобах. Темпи їхньої появи в Джанкої залишаються систематичними.

"З цього випливає що особового складу постійно не вистачає, а це свідчить про втрати на фронті", - пишуть в АТЕШ. відео дня

Також в АТЕШ нагадали, що партизани разом із людьми на окупованих територіях продовжують боротьбу з ра**истами та надають непомірну допомогу у визволенні української землі.

Партизани в Криму / скріншот АТЕШ

Діяльність партизанів - що відомо

Як повідомляв Главред, під час удару ЗСУ по окупантах Росії в захопленій Євпаторії було вражено радіолокаційну станцію ворога і пункт управління із захищеним каналом зв'язку з Кремлем, який координував протиповітряну оборону росіян по всьому Криму. У Центрі національного опору повідомили, що партизани Атеш провели додаткові розвідувальні заходи удару Сил оборони по ворожих об'єктах поблизу Євпаторії.

Також, в окупованому Маріуполі Донецької області учасники руху Опору знищили 17 російських військових. Для успішної операції вони застосували отруєну партію алкоголю.

До того ж, українські партизани виявили важливі секретні документи, що розкривають проблеми у виробництві крилатих ракет у Росії. Партизани руху "АТЕШ" отримали доступ до конфіденційних документів Дубненського машинобудівного заводу, розташованого в Московській області.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.