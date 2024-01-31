"Подальшого успіху не мають": ситуація у ЗСУ під Бахмутом

Бої під Бахумтом тривають щодня. Сили оборони України стабілізують непросту ситуацію та вибивають окупантів з позицій.

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Як ЗСУ борються під Бахмутом / колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, Вікіпедія

Збройним силам України вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Сили оборони тримають динаміку і взяли ініціативу на себе. Про це повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Юрій Федоренко повідомив, що тактичні успіхи, яких досягав ворог - не мають подальшого успіху і ЗСУ діють з метою вибити противника з позицій.

"Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Ті тактичні успіхи, які мав противник, подальшого успіху вже не мають. Силам оборони вдається не тільки утримувати противника, а на окремих ділянках вдалося відновити становище. Це означає вибити противника з тих позицій, які ворогу вдалося зайняти", - розповів Федоренко. відео дня

Також, за словами командира роти, на деяких напрямках окупанти застосовують комплексні та різноманітні дії: наступають і піхотою, і технікою. До того ж, ворог використовує різні види артилерії. Проте Сили оборони тримають динаміку та ініціативу у своїх руках.

"На якихось напрямках ворог використовує реактивну артилерію, щоб робити потужні артпідготовки, після чого переходить до штурмових дій. На інших відтінках фронту навпаки - прикриває виключно свої штурмові групи броньованою технікою і вогнем, намагаючись шляхом швидкого маневру заскочити", - резюмував військовий.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, протягом останньої доби українські військові знищили понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також було знищено 68 одиниць військової техніки та 226 ворожих дронів різних типів.

Також російські окупаційні війська змінили тактику ведення наступальних операцій у районі Авдіївки. Російське військове командування застосує тактику малих мобільних груп для прориву оборони ЗСУ на цьому напрямку.

Крім іншого, російські окупаційні війська здійснили наступ на південний захід від Бахмута в Донецькій області. Водночас українські війська відновили свої позиції, які були втрачені, на північний захід від Горлівки.

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