Окупанти готуються штурмувати Харківщину: у ЗСУ розповіли про можливий сценарій

Для того, щоб піти на Харків, країні-агресорці Росії треба зібрати дуже великі сили, вважає Фітьо.

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Окупанти готуються штурмувати Харківщину / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що вже неодноразово порушувалося питання, чи здатні росіяни піти в наступ на Харків чи інші обласні центри.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Фітьо заявив, що росіяни не мають сил, щоб рухатися на Харків.

"Для того, щоб піти на Харків, їм треба зібрати дуже великі сили, яких у них немає. Поголів'я російської армії, яке розташоване на північному кордоні, на Куп'янському напрямку. ми контролюємо, ми бачимо їх переміщення", - зазначив Фітьо. відео дня

Речник наголосив, що загрози для Харкова з Півночі станом на зараз немає. Там є інженерні укріплення, прифронтові регіони контролюють Сили оборони. Ситуація під контролем, приводів для переживань для харків'ян немає.

Ситуація на фронті: наступ на Харківщину

Нагадаємо, що у розвідці повідомили дату та напрямок, де Росія готує новий наступ під Харковом. Західні аналітики кажуть, що на лінії фронту мало що змінилося, оскільки російські війська лише атакували.

Олег Жданов розкрив загрозу повторного наступу Росії на Чернігів та Київ. Росіяни продовжують обстрілювати українську територію за допомогою артилерії і авіації та проводять диверсійно-розвідувальні операції.

У ЗСУ відповіли, чи є загроза нового наступу окупантів на Харків. Володимир Фітьо заявив, що загрози нового наступу російських окупантів на Харків сьогодні немає. За його словами, на кордоні активно зводяться укріплення.

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