Окупантів кинуть в Україні: нардеп розповів, чи виведе РФ війська у 2024 році

Проблеми в Росії будуть поступово наростати, "м'ясні штурми" свідчать, що в окупантів серйозні труднощі.

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Проблеми в окупантів наростатимуть поступово, їх у Росії побільшає / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Наразі важко уявити сценарій, де Росія виведе свої війська з України внаслідок внутрішньої ситуації. Навіть якщо в РФ станеться палацовий переворот або бунт, російські війська, ймовірно, залишаться в Україні. Вони припинять активні воєнні дії та перейдуть до окопної війни. Про це під час чату на Главреді заявив народний депутат України, дипломат Богдан Яременко.

"Якщо так станеться (переворот в РФ - ред.), то російські війська будуть кинуті в Україні - мовляв, зброя є, тож розбирайтеся, якось себе годуйте і якось воюйте. Це вже відбувається у росіян, поки що епізодично, на певних ділянках фронту. Вони цілком здатні про когось забути, не звертати увагу на певну проблему, яка, з їхньої точки зору, видається не надто принциповою. Тобто, з точки зору ведення воєнних дій, Росія не демонструє таланту та здатності бачити все, на все вчасно реагувати, передбачати події", - зазначив нардеп.

За словами Яременка, росіяни показали непогану підготовку, вони вчасно зробили висновки після провального 2022 року. Натомість Україна помилилася, вважаючи, що все буде так само, як у 2022 році. 2023 рік переконав нас в іншому. Він також зазначив, що хоча російські війська показують деякі успіхи на полі бою, їхня військова машина все ж таки має серйозні провали та стратегічні недоліки.

"Іноді наші військові просто божеволіють від того, скільки їм доводиться вбивати росіян за день, бо вони сунуть, сунуть і сунуть... Для тих, хто відслідковує події, цілком очевидні і провали росіян, помилки та їхня нездатність осмислювати все це стратегічно. Тому вони продовжують завалювати нас "м’ясом" (вибачте, це брутально - навіть якщо це ворог, але все ж таки це люди). "М’ясні штурми" - це споконвічна російська традиція: брати кількістю, а не якістю. Все це є, і воно свідчить, що у російських військових дуже серйозні проблеми", - додав Яременко.

Дивіться відео, де Богдан Яременко розповів про слабкі місця Росії:

Народний депутат стверджує, що наразі не бачить перспектив розпаду Росії, але ситуація в країні поступово погіршуватиметься. Росіяни намагаються адаптуватися та реагувати на виклики. За його словами, окупантам частково вдається обходити санкції, вони використовують альтернативні шляхи, щоб забезпечити себе деталями для ракет, які використовуються для ударів по Україні.

"Так чи інакше росіяни намагаються реагувати, передбачати певні кроки. Наприклад, вони передбачили санкції: чимало санкцій обійти неможливо, але чимало Росія і обходить", - зауважив Яременко.

Проте країна-агресорка також стикається з проблемами у сфері авіації. Екстрені посадки та невиліт літаків стають частішими, оскільки через санкції Росія має труднощі з обслуговуванням літаків у західних країнах.

"Характер управління державою під час війни в РФ не дає підстав говорити, що в 2024 році відбудеться щось таке, після чого Росія розсиплеться. Проблеми наростатимуть поступово, і їх у Росії точно побільшає", - підсумував депутат.

Розпад Росії

Нагадаємо, швидке звільнення окупованих територій України сприятиме розпаду Росії. За словами колишнього керівника Луганської військово-цивільної адміністрації Георгія Туки, це сприятиме не лише вирішенню війни без нових втрат, але й може прискорити процеси дезінтеграції в самій Росії.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Захід повинен готуватися до фрагментації Росії, яка розпочнеться найближчим часом. Події в Башкортостані є лише початком.

Крім цього, масштабні протести в Росії можуть прискорити розпад країни, особливо при внутрішніх конфліктах у Кремлі, зауважив дипломат Володимир Огризко. Він порівняв цей сценарій із розвалом колишнього СРСР, наголошуючи, що регіони можуть висловлювати претензії на автономію, коли влада в Москві ослабне.

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