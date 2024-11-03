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"Корейців з КНДР треба знищувати": дипломат назвав відповідь України на загрозу

Руслана Заклінська
3 листопада 2024, 01:27
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Партнери повинні зрозуміти, що в Україні йде екзистенційна війна для всього демократичного світу, зазначив Олег Шамшур.
'Корейців з КНДР треба знищувати': дипломат назвав відповідь України на загрозу
Шамшур розкритикував нерішучість партнерів щодо КНДР / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, www.kcna.kp

Головне:

  • Україна має знищувати солдатів КНДР на полі бою
  • Партнери мають зрозуміти, що в Україні йде екзистенційна війна

Україні слід знищувати військові підрозділи Північної Кореї на полі бою. Союзники повинні усвідомити серйозність загрози і нарешті діяти. Про це в інтерв'ю Главреду заявив колишній посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур.

"Думаю, корейців з КНДР треба знищувати на полі бою", - сказав дипломат.

За його словами, заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про залученням військ КНДР до війни в Україні є правильною. Водночас коментар речниці Пентагону Сабріни Сінгх "складно зрозуміти".

"За її словами, Україна може застосувати проти північнокорейців західну зброю. А що, могли б заборонити знищувати ворога західною зброєю? Це абсурд", - наголосив Шамшур.

Експосол підкреслив, що ситуація потребує чіткої реакції партнерів, однак вони наразі "заклякли".

"Партнери нарешті повинні зрозуміти, що йде війна. Вона екзистенційна для України та певним чином для всього демократичного світу. Втім, поки що визначеності з боку партнерів я не бачу", - додав Шамшур.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Олег Шамшур зробив прогноз щодо президентства Гарріс або Трампа:

Хто такий Олег Шамшур?

Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.

У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Участь КНДР у війні проти України - новини за темою

Нагадаємо, для солдатів КНДР участь у російсько-українській війні розглядається як почесна місія і рідкісний шанс добре заробити, пише Independent. Для них за честь бути обраними для відправлення до Росії, хоча більшість, імовірно, не повернеться додому.

Голова комітету з розвідки Палати представників США конгресмен Майк Тернер закликав розглянути можливість нападу на північнокорейські війська, якщо вони будуть воювати в Україні на стороні Росії. Він зазначив, що участь КНДР у війні має стати червоною лінією для США та НАТО.

Як повідомляв Главред, Китай не вважає загрозою посилення співпраці між Росією та Північною Кореєю. Представник китайського МЗС Лінь Цзян заявив, що розвиток двосторонніх відносин є виключно їхнім питанням, а Пекін прагне "якнайшвидшої деескалації української кризи".

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