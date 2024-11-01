'Ми могли б ударити превентивно': Зеленський зробив рішучу заяву про війська КНДР

Україна має інформацію про всі майданчики, де Росія готує північнокорейських військових для війни, розповів Володимир Зеленський.

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Україна знає всі майданчики, де Росія готує північнокорейських солдатів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, KCNA

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Україна знає про кожен майданчик, на якому Росія накопичує солдатів із Північної Кореї

ЗСУ могли б завдати превентивного удару по ворожих військах, але Захід не поспішає давати дозвіл на далекобійні удари

Світові лідери повинні діяти, а не просто спостерігати

Україна має інформацію про всі майданчики, де Росія накопичує солдатів з Північної Кореї. ЗСУ могли б завдати превентивного удару, однак замість дозволу на необхідну далекобійність, партнери спостерігають. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Перші тисячі солдатів із Північної Кореї неподалік українського кордону. Українці будуть змушені захищатись від них. А світ буде знову спостерігати. Ми неодноразово говорили, що не можна давати час таким загрозам. Не можна дозволяти Росії шукати й знаходити собі спільників. Не можна давати час будь-якому ворогу вільного світу зростати", - сказав глава держави.

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За його словами, Пхеньян і Москву об'єднує лише "бажання воювати". Зеленський наголосив, що Київ знає про всю логістику між Росією та Північною Кореєю, яка підтримує російську агресію.

Президент закликав заблокувати цю логістику. Він зазначив, що це залежить від сильних держав Азії, зокрема від Китаю, "який стільки говорить про припинення війни, а сам спостерігає".

"Зараз ми бачимо кожен майданчик, на якому Росія на своїй території накопичує цих солдатів із Північної Кореї – усі їхні табори. Ми могли б ударити превентивно, якби в нас була ця можливість бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях", - підкреслив Зеленський.

Президент закликав міжнародну спільноту не лише спостерігати за розвитком подій, а й вжити реальних заходів для запобігання ескалації війни. Він застеріг, що участь Північної Кореї у війні в Україні є глобальною загрозою.

"Кожен у світі, хто справді хоче, щоб ця війна Росії проти України не розширювалась і щоб війна з Європи не перекинулась на інші регіони світу, – кожен мусить не просто спостерігати. Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни збігалися з діями. Участь Північної Кореї в цій війні у Європі – це загроза всьому світу. Загроза, яку треба зупинити", - додав український президент.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Солдати КНДР зіткнуться з серйозними проблемами на війні

Північнокорейські військові зіткнуться з серйозними труднощами у бойових діях в Україні на боці Росії. Основними проблемами стануть мовний бар'єр та недостатня підготовка до спільних операцій, йдеться в огляді розвідки Британії.

Згідно з даними розвідки, на території Росії наразі перебуває близько 10 тисяч військовослужбовців КНДР. Військові підтвердили, що частина з них уже перебуває в Курській області.

Британська розвідка нагадала, що Росія та Північна Корея уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Для Кремля військова допомога КНДР є головною "мотивацією" для партнерства.

Як зазначається в огляді, російські та північнокорейські війська проводили спільних навчань, тому навряд чи зможуть ефективно взаємодіяти на полі бою.

"Війська КНДР, які братимуть участь у бойових діях, майже напевно зіштовхнуться з проблемами експлуатації російської техніки, інтеграції у російську структуру командування та управління, а також подолання мовного бар'єру при взаємодії з російськими військами", - додали у розвідці.

Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, для північнокорейських солдатів участь у війні проти України сприймається як почесна місія та унікальна можливість добре заробити, зазначає Independent. Багато з них вважають великою честю бути обраними для служби в Росії, хоча варто зазначити, що більшість з цих військових, швидше за все, не повернуться додому.

Також участь північнокорейських військових у війні проти України, за оцінкою командира Центру розвідки Міноборони Естонії полковника Антса Ківісельга, не матиме значного впливу на фронті. Він зазначив, що північнокорейці, які прибули до російської Курської області, ймовірно, зазнають більших втрат, ніж російські сили.

Як повідомляв Главред, у Курській області перебуває щонайменше 8 тисяч солдатів КНДР, які можуть вступити в бій проти українських сил найближчими днями, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що хоча ці війська ще не брали участі в боях, незабаром це зміниться.

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