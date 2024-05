'РФ готується': в ISW сказали, навіщо Росії припинення вогню

Країна-агресорка Росія використає будь-яке припинення вогню для того, щоб підготуватися до майбутніх наступальних операцій в Україні.

Кремль небезпідставно очікує, що заморожування бойових дій призведе до зменшення надання допомоги Україні від Заходу, адже західні держави у такому разі вважатимуть цю підтримку не такою нагальною. РФ розраховує, що в такій ситуації зможе випередити Україну в підготовці до відновлення бойових дій. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики нагадали, що військова інтервенція країни-агресорки Росії в Криму і на Донбасі в 2014 році порушила численні міжнародні зобов'язання РФ щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Тому немає жодних підстав вважати, що Кремль буде поважати будь-яку нову угоду, яка буде зобов’язувати Росію не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України.

За словами аналітиків, припинення вогню дало б змогу російським окупантам відновити свої сили і продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, які виникають через необхідність закривати нагальні потреби російських загарбників під час бойових дій в Україні.

Таким чином РФ могла б використати зупинку бойових дій для підготовки сил, більш придатних для проведення наступної серії наступальних операцій. І хоч припинення вогню дало б Україні можливість вирішити питання формування збройних сил і розвитку оборонної промисловості, Кремль, можливо, розраховує, що заморожений конфлікт сповільнить підтримку України з боку Заходу і дозволить РФ краще підготуватися до відновлення бойових дій.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.