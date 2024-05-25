'РФ готується': в ISW сказали, навіщо Росії припинення вогню

Кремль очікує, що заморожування бойових дій призведе до зменшення надання допомоги Україні від Заходу. Окупанти можуть скористатися цим на свою користь.

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В ISW сказали, навіщо Росії припинення вогню/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін YouTube

Країна-агресорка Росія використає будь-яке припинення вогню для того, щоб підготуватися до майбутніх наступальних операцій в Україні.

Кремль небезпідставно очікує, що заморожування бойових дій призведе до зменшення надання допомоги Україні від Заходу, адже західні держави у такому разі вважатимуть цю підтримку не такою нагальною. РФ розраховує, що в такій ситуації зможе випередити Україну в підготовці до відновлення бойових дій. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики нагадали, що військова інтервенція країни-агресорки Росії в Криму і на Донбасі в 2014 році порушила численні міжнародні зобов'язання РФ щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Тому немає жодних підстав вважати, що Кремль буде поважати будь-яку нову угоду, яка буде зобов’язувати Росію не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України.

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За словами аналітиків, припинення вогню дало б змогу російським окупантам відновити свої сили і продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, які виникають через необхідність закривати нагальні потреби російських загарбників під час бойових дій в Україні.

Таким чином РФ могла б використати зупинку бойових дій для підготовки сил, більш придатних для проведення наступної серії наступальних операцій. І хоч припинення вогню дало б Україні можливість вирішити питання формування збройних сил і розвитку оборонної промисловості, Кремль, можливо, розраховує, що заморожений конфлікт сповільнить підтримку України з боку Заходу і дозволить РФ краще підготуватися до відновлення бойових дій.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

РФ у ніч на 25 травня атакувала Харків – частково зруйновані ліцей і 9-поверхівка. Окупанти вдарили чотирма ракетами С-300, внаслідок чого у місті є руйнування.

Раніше повідомлялося, що генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити, щоб Україна била по території РФ. Він наголосив, що настав час переглянути питання про цю заборону, особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону.

Нагадаємо, аналітики ISW розкрили цинічний план Кремля і сказали, для чого Путін хоче завоювати Україну. Аналітики ISW вважають, що фронт із НАТО вздовж усього західного кордону Росії з Європою, ставить перед російськими військовими серйозні виклики.

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